"Yaktım Gemileri" şarkısına bir de club versiyon

Yılbaşı gecesi konser rekoru genç ve yakışıklı popçu Ozan Koçer de yılbaşı gecesi üç ayrı şehirde dört konser verecek olan yakışıklı popçu başarısını bu aralar çıkardığı ''Yaktım Gemileri'' isimli cover single çalışmasıyla cilaladı.

Geniş bir hayran kitlesi olan Ozan Koçer için ''Avrupa'da Tarkan'ın hayran kitlesinden çok daha büyük bir kitlesi olduğu'' bilinmektedir.

Türk pop müziğin kısa sürede en sevilenleri arasında yer alan Ozan Koçer ''Yaktım Gemileri'' single çalışmasına bir de club versiyon yaparak sevenlerine yılbaşı hediyesi olarak sundu.