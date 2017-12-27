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"Yaktım Gemileri" şarkısına bir de club versiyon

Ozan Koçer'den "Yaktım Gemileri" isimli şarkısına bir de club versiyon geldi...

"Yaktım Gemileri" şarkısına bir de club versiyon

Ozan Koçer'den "Yaktım Gemileri" isimli şarkısına bir de club versiyon geldi...

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:06
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"Yaktım Gemileri" şarkısına bir de club versiyon
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Yılbaşı gecesi konser rekoru genç ve yakışıklı popçu Ozan Koçer de yılbaşı gecesi üç ayrı şehirde dört konser verecek olan yakışıklı popçu başarısını bu aralar çıkardığı ''Yaktım Gemileri'' isimli cover single çalışmasıyla cilaladı.

Geniş bir hayran kitlesi olan Ozan Koçer için ''Avrupa'da Tarkan'ın hayran kitlesinden çok daha büyük bir kitlesi olduğu'' bilinmektedir.

Türk pop müziğin kısa sürede en sevilenleri arasında yer alan Ozan Koçer ''Yaktım Gemileri'' single çalışmasına bir de club versiyon yaparak sevenlerine yılbaşı hediyesi olarak sundu.

Haber: Aziz Karataş

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Anahtar Kelimeler:
Ozan KoçerClub VersiyonYaktım Gemileri
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