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Volkan Komiser evleniyor

Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy nişanlandı

Volkan Komiser evleniyor

Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy nişanlandı

21 Mart 2018 Çarşamba 12:36
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Volkan Komiser evleniyor

Kanal D'nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”ın Volkan Komiser’i Boğaç Aksoy, hukuk danışmanı Tutku Çolak’la nişanlandı.

Evli oyuncular kervanına Boğaç Aksoy da katılıyor. Şu sıralar ekranların fenomen dizisi “Arka Sokaklar” ile seyirci karşısına çıkan başarılı oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu hukuk danışmanı Tutku Çolak’la nişanlandı.

9 AYDIR BİRLİKTELER

Yaklaşık 9 aydır birlikte olan çift, Florya Develi’de aile arasında düzenlenen sade ve şık bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Evlilik yolunda ilk adımı atan ve “Çok mutluyuz” diyen Boğaç Aksoy ile Tutku Çolak, düğün tarihini ise henüz netleştirmediklerini söyledi.

HABER: Aziz Karataş

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kanal DArka SokaklarBoğaç AksoVolkan Komiser
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