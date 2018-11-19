Ustalar gönderme Nil’in Erosu

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Başarılı popçu Nil Karataş, “Gümbür Gümbür” albümünün ikinci klip şarkısı “Eros” için İrem Haykır yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Şarkının sözlerinde Sezen Aksu, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay’ın yer alması üzerine, ustaları klibine taşıdı. Erkan Güleryüz imzalı şarkının sözleri ise şöyle: “Doymadım doyamadım ben, Sezen'in dediği gibi. Bir kulunu çok sevdim, İbo'nun sevdiği gibi. Tersine dönse bu dünya vazgeçmem 'Müslüm’ gibi. Son sözü söyler 'Orhan Baba'”

NİL’İN “EROS” STİLİ

“İşte Benim Stilim Ünlüler” yarışmasında yarışan ve favori yarışmacılar arasında gösterilen güzel popçu Nil Karataş, son klibi “Eros” un styling çalışmalarını kendisi üstlendi.