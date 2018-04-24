‘UNUTTUM’ müzikseverlerle buluştu

Didim Vegan Festivali'nde sahne alan genç müzisyen Emre, gazetemizin yazarı Hasret Dilek Delier'e konuştu.

Müzik hayatına küçük yaşta başlayan Erdinç Emre Eryılmaz, müzik tutkusunu emin adımlarla yürütüyor.

Müziği insanlara sadece duyurmak değil, hissettirmek istediğini belirten Emre, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Küçük yaşlarımda eski bir teybimiz vardı. Onun sayesinde müzikle tanıştım. İlk dinlediğim müzik, rock soundunu taşıyordu. Ondan dolayı hayatım boyunca müzikle sert bir şekilde iç içe oldum. 14 yaşlarımda gitar çalmaya ve kendi şarkılarımı yazmaya başladım. Şimdi ise bu yolda bebeğim olarak gördüğüm ilk tekli çalışmam 'UNUTTUM'U yayınladım.Önümde upuzun bir yol olduğuna inanıyorum. Didim'deki bu güzel sevgi dolu festivalde yer aldığım için mutluyum. Didim VegFest etkinliğinde, çok güzel insanların çok güzel kültürleriyle tanıştım. Gelecekte kendimi birilerinin üstünde değil, daha özel daha kendine has bir yerde görüyorum. İnsanlara kendimi şarkı söyleyerek tanıtacağım. Müziği insanlara sadece duyurmak değil, hissettirmek istiyorum"dedi.

Haber: Hasret Dilek Delier