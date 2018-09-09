Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93274
ALTIN
245.635
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2624
EURO
7.3714
Pul biberin lezzet sırları
Pul biberin lezzet sırları
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
Doğadaki saklı cennet
Doğadaki saklı cennet

Ünlülerden mesaj var!

Ünlülerden “sigaraya hayır” projesi...

Ünlülerden mesaj var!

Ünlülerden “sigaraya hayır” projesi...

09 Eylül 2018 Pazar 13:42
0 Okunma
Ünlülerden mesaj var!

Ünlü isimler sigaraya savaş açtı...

Sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, “Sigaraya hayır!” demek için bir araya geldi. Can Yaman’dan Aslışah Alkoçlar’a, Deniz Baysal’dan Yusuf Güney’e çok sayıda tanınmış isim, “Kansersiz Yaşam Senin Elinde” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında objektif karşısına geçti. Çekilen fotoğraflarla hazırlanan sergi, 19 Eylül’de Zorlu Center’da açılacak.

Akciğer kanserinin 1 numaralı sebebi olan sigaraya hayır demek için çok özel bir sosyal sorumluluk projesi hazırlandı. Liv Hospital, Bizce Yapım, Kızılay ve Sizin İçin Buradayız Platformu’nun işbirliğiyle hayata geçirilen “Kansersiz Yaşam Senin Elinde” adlı projeye çok sayıda ünlü isim de destek verdi.

GÖNÜLLÜ DESTEKÇİLER

Sanat dünyasından Ayça Turan, Barış Yurtçu, Birand Tunca, Can Yaman, Deniz Baysal, Ekin Uzunlar, Görkem Sevindik, Sevcan Yaşar ve Yusuf Güney, cemiyet hayatından da Aslışah Alkoçlar, Mert Kamaz, Melis Özer, Naz Kamaşak, Nazlı Orman, Neşe Gönül, Yasmin Gülman ve Zeynep Kartal “Kansersiz Yaşam Senin Elinde” projesinde gönüllü olarak yer aldı. Ünlü isimler, proje kapsamında objektif karşısına geçerek çok özel pozlar verdi.

19-21 EYLÜL’DE ZORLU CENTER’DA

Ünlü yüzlerin “Sigaraya hayır” temalı fotoğrafları ve mesajlarıyla bir sergi hazırlandı. Akciğer kanserinden korunmaya ve sigaranın zararlarına dikkat çekmek için oluşturulan sergi, 19 Eylül’de Zorlu Center’da açılacak. Sergi, 21 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

2 BİN KİŞİYE SAĞLIK KONTROLÜ

“Kansersiz Yaşam Senin Elinde” projesi kapsamında ayrıca Liv Hospital tarafından akciğer kanserinde erken teşhis için 2 bin kişiye sağlık kontrolü yapılacak. Liv Hospital’ın bu projesi eylül ayında başlayıp yılsonuna kadar sürecek. Proje kapsamında sigara kullanım yaşı, tütüne maruz kalınan yıl sayısı gibi kriterlerin yer aldığı bir anket oluşturuldu. Anketten çıkan sonuca göre akciğer kanseri riski taşıyan katılımcılara, düşük doz bilgisayarlı tomografi ve solunum fonksiyon testi ile göğüs hastalıkları/göğüs cerrahisi muayenesi yapılacak.

Haber : Aziz Karataş

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ünlü IsimlerÜnlülerden Mesaj VarAslışah AlkoçlarDeniz BaysalYUSUF GÜNEYKansersiz Yaşam Senin Elinde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Münür Yıldız’dan üçüncü single
Münür Yıldız’dan üçüncü single
Tümur Acar ustalarla başrolde
Tümur Acar ustalarla başrolde
“MİLLETVEKİLİ OLSAYDIM ERDOĞAN GİBİ OLURDUM”
“MİLLETVEKİLİ OLSAYDIM ERDOĞAN GİBİ OLURDUM”
Murat Kekilli 4 ay yaylada yaşıyor
Murat Kekilli 4 ay yaylada yaşıyor
Yeni trend Rabia saçı
Yeni trend Rabia saçı
Gamze "Can Atıcan" ile iddialı geliyor
Gamze "Can Atıcan" ile iddialı geliyor
TUĞBA TUTUĞ'DAN AŞK ÇAĞRISI
TUĞBA TUTUĞ'DAN AŞK ÇAĞRISI
EMRAH AKDUMAN YENİ SEZON İÇİN HAZIR!
EMRAH AKDUMAN YENİ SEZON İÇİN HAZIR!
Kemal Uçar “Kapan” filmiyle geliyor
Kemal Uçar “Kapan” filmiyle geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ