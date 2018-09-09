Ünlülerden mesaj var!

Ünlü isimler sigaraya savaş açtı...

Sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, “Sigaraya hayır!” demek için bir araya geldi. Can Yaman’dan Aslışah Alkoçlar’a, Deniz Baysal’dan Yusuf Güney’e çok sayıda tanınmış isim, “Kansersiz Yaşam Senin Elinde” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında objektif karşısına geçti. Çekilen fotoğraflarla hazırlanan sergi, 19 Eylül’de Zorlu Center’da açılacak.

Akciğer kanserinin 1 numaralı sebebi olan sigaraya hayır demek için çok özel bir sosyal sorumluluk projesi hazırlandı. Liv Hospital, Bizce Yapım, Kızılay ve Sizin İçin Buradayız Platformu’nun işbirliğiyle hayata geçirilen “Kansersiz Yaşam Senin Elinde” adlı projeye çok sayıda ünlü isim de destek verdi.

GÖNÜLLÜ DESTEKÇİLER

Sanat dünyasından Ayça Turan, Barış Yurtçu, Birand Tunca, Can Yaman, Deniz Baysal, Ekin Uzunlar, Görkem Sevindik, Sevcan Yaşar ve Yusuf Güney, cemiyet hayatından da Aslışah Alkoçlar, Mert Kamaz, Melis Özer, Naz Kamaşak, Nazlı Orman, Neşe Gönül, Yasmin Gülman ve Zeynep Kartal “Kansersiz Yaşam Senin Elinde” projesinde gönüllü olarak yer aldı. Ünlü isimler, proje kapsamında objektif karşısına geçerek çok özel pozlar verdi.

19-21 EYLÜL’DE ZORLU CENTER’DA

Ünlü yüzlerin “Sigaraya hayır” temalı fotoğrafları ve mesajlarıyla bir sergi hazırlandı. Akciğer kanserinden korunmaya ve sigaranın zararlarına dikkat çekmek için oluşturulan sergi, 19 Eylül’de Zorlu Center’da açılacak. Sergi, 21 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

2 BİN KİŞİYE SAĞLIK KONTROLÜ

“Kansersiz Yaşam Senin Elinde” projesi kapsamında ayrıca Liv Hospital tarafından akciğer kanserinde erken teşhis için 2 bin kişiye sağlık kontrolü yapılacak. Liv Hospital’ın bu projesi eylül ayında başlayıp yılsonuna kadar sürecek. Proje kapsamında sigara kullanım yaşı, tütüne maruz kalınan yıl sayısı gibi kriterlerin yer aldığı bir anket oluşturuldu. Anketten çıkan sonuca göre akciğer kanseri riski taşıyan katılımcılara, düşük doz bilgisayarlı tomografi ve solunum fonksiyon testi ile göğüs hastalıkları/göğüs cerrahisi muayenesi yapılacak.

Haber : Aziz Karataş