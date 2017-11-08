Ünlü Sunucu Kırmızı Halıda!

28 Kasım'da Beşiktaş Fulya Sanat Merkezinde gerçekleşecek olan Star Güzellik Yarışmasında Kırmızı Halı sunuculuğunu Tuğba Çavdar yapacak.

Star Güzelik Yarışmasına büyük ilgi olacağı, sanat ve moda camiasından birçok ismin davetliler arasında olacağı konuşuluyor. Ünlü sunucunun Kırmızı Halı da bu davetlilerle keyifli söyleşiler ve röportajlar yapacağı belirtildi.

Tuğba Çavdar daha öce Kanal T, Kanal 34, Atv Avrupa gibi kanallarda programlar sunmuştu ve birçok organizasyonda da başarıyla boy göstermişti.

Güzel sunucunun önümüzdeki günlerde bir televizyon programına başlayacağı konuşuluyor ve hangi kanalda, program formatı sır gibi saklanıyor.