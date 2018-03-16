Ünlü moda tasarımcıları  İnegöl'de 

BURSA- İnegöl’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve merak edilenleri cevaplayan Kayihan Group Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kırnak etkinliğe ilişkin; “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu İpekyolu akımından feyz ve güç alarak çıktığımız bu yolda; Söz konusu moda haftasında, tasarımcı ve firmaların ürünlerini, en yüksek kalitede defile sunumu ve görsel medya ile uluslararası alanda tanıtacağız. Ünlü uluslararası tasarımcı ve markalarına; uluslararası alanda, 26 ülkede dönüşümlü olarak ticari pazar imkânı yaratıp, tarihi İpekyolu’nun geçmişte olduğu gibi günümüzde de kalıcı ve sürdürülebilir bir ticaret yolu olmasını sağlamak istiyoruz.

Bu ticari yolculuğun başlangıç noktası olarak konumlandırdığımız İpekyolu Fashion Week’te görsel moda showlarının ötesinde, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek önemli alıcılar ile hazır giyim, tekstil, ev tekstili ve mobilya sektörlerinden firma ve markalarımızı buluşturacağımız sektörel B2B faaliyetleri gerçekleştireceğiz.

Böylece, profesyonel ekiplerle hazırlanacak olan defileler ile dünya pazarına sunulacak olan tasarımlar sayesinde, hem katılan tasarımcı ve markalar, hem de İpekyolu Fashion Week olarak uluslararası alanda ticari kazanç elde edilmesini hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir görsel şova imza atacak olan İpekyolu Fashion Week’de, birbirinden ünlü moda tasarımcılarının defileleri, birbirinden ünlü modellerin sahne şovu ile birleşerek İnegöl’de moda rüzgârı estirecek.

“Yıldırım Mayruk, Nej, Çiğdem Akın, Can Yunusçetinkaya, Murat Aytulum, Deniz Kaprol, Orhan Kanak ve Nefise NurhayatKanak, Ahmet Giray Yılmaz, Gökhan Yavaş, Tuğba Atasoy, Figen Onat” gibi ünlü moda tasarımcılarının yanı sıra, Altınyıldız Classics, Hatemoğlu, Elizakorn, Mihand, Sandy Seashore gibi ünlü markalarında da aralarında yer alacağı moda haftası 26-27-28 Nisan tarihlerinde İnegöl Morrian Hotel'de birbirinden özel sanat, spor, medya ve iş camiasından davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek.

Haber: Elif Günay