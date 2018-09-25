ÜMİT KANTARCILAR geri dönüyor

En son ‘Kanatsız Kuşlar’ dizisinde ‘Onur’ karakterini canlandıran Ümit Kantarcılar, dizi setlerinin yoğunluğu sebebiyle ara verdiği tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanıyor.
Kantarcılar, Jest Tiyatro’nun yeni sezon yapımlarından kahkaha dolu, eğlenceli dolantısı SUİT ile yeni sezonda sevenleriyle buluşacak. Yakışıklı oyuncu, ‘Bill’ karakteri ile izleyenleri kahkahaya boğacak.
Robin Hawdon’un yazdığı oyunu, Eyüp Emre Uçaray yönetiyor. Kahkahanın eksik olmayacağı oyunun kadrosunda Ümit Kantarcılar’ın yanı sıra; Melis Kaygılaroğlu, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy ve Ebru Şahin yer alıyor.
SUİT, 19 Ekim’de Tiyatro Aklakara’da prömiyer yaparak, Türkiye turnesine çıkacak.
Haber : Aziz Karataş
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