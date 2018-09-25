Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99928
ALTIN
237.233
DOLAR
6.1400
STERLİN
8.0685
EURO
7.2328
'Elektronik sigara' uyarısı
'Elektronik sigara' uyarısı
TEKNOFEST'te bir gün
TEKNOFEST'te bir gün
Yön bulduran gelenek: Obo
Yön bulduran gelenek: Obo
Türk sporunun altın haftası
Türk sporunun altın haftası
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

ÜMİT KANTARCILAR geri dönüyor

Ümit Kantarcılar tiyatro sahnelerine geri dönüyor

ÜMİT KANTARCILAR geri dönüyor

Ümit Kantarcılar tiyatro sahnelerine geri dönüyor

25 Eylül 2018 Salı 11:23
30 Okunma
ÜMİT KANTARCILAR geri dönüyor

En son ‘Kanatsız Kuşlar’ dizisinde ‘Onur’ karakterini canlandıran Ümit Kantarcılar, dizi setlerinin yoğunluğu sebebiyle ara verdiği tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanıyor.

Kantarcılar, Jest Tiyatro’nun yeni sezon yapımlarından kahkaha dolu, eğlenceli dolantısı SUİT ile yeni sezonda sevenleriyle buluşacak. Yakışıklı oyuncu, ‘Bill’ karakteri ile izleyenleri kahkahaya boğacak.

Robin Hawdon’un yazdığı oyunu, Eyüp Emre Uçaray yönetiyor. Kahkahanın eksik olmayacağı oyunun kadrosunda Ümit Kantarcılar’ın yanı sıra; Melis Kaygılaroğlu, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy ve Ebru Şahin yer alıyor.

SUİT, 19 Ekim’de Tiyatro Aklakara’da prömiyer yaparak, Türkiye turnesine çıkacak.

Haber : Aziz Karataş

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kanatsız KuşlarÜmit KantarcılarMelis KaygılaroğluBegüm ÖnerCeyhun Fersoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyadan üzgün smileyli yorum yapınca topluluktan kovuldu
Sosyal medyadan üzgün smileyli yorum yapınca topluluktan kovuldu
Tolga Mendi’ye teklif yağıyor
Tolga Mendi’ye teklif yağıyor
Berdan Mardini yeni albümü için stüdyoya girdi
Berdan Mardini yeni albümü için stüdyoya girdi
Rock Müzikallerde Gripin’den Queen yorumu
Rock Müzikallerde Gripin’den Queen yorumu
Durmak yok, yola devam...
Durmak yok, yola devam...
Demet, mutluluklar diledi…
Demet, mutluluklar diledi…
BAŞAK AKBAY KAPAN'DA!
BAŞAK AKBAY KAPAN'DA!
Ünlülerden mesaj var!
Ünlülerden mesaj var!
Münür Yıldız’dan üçüncü single
Münür Yıldız’dan üçüncü single

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ