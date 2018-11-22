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Uğurkan Erez’e Sor

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Uğurkan Erez’e Sor

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

22 Kasım 2018 Perşembe 17:43
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Uğurkan Erez’e Sor

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Fotoğrafını yolla, haftanın birincisi ol, hediyeleri kazan.

Tv 8’de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasının yakışıklı ve karizmatik jüri üyesi Uğurkan Erez’in sosyal medya hesaplarında bir süredir yayınlanan Uğurkan Erez’e Sor adlı yarışma genç kızlar tarafından büyük ilgi görüyor.

İşte Benim Stilim yarışmasında yarışan adayların kendilerine yapılacak eleştirilerde en korktukları jüri üyesi Uğurkan Erez, sosyal medya sayfasında hayranları tarafından kendisine yollanan fotoğraflara eleştiri yapılması istekleri çoğalınca bunu bir proje haline getirdi.   

Podyumların duayen ismi, ‘Uğurkan Erez’e Sor’ diye DM’den (Direk Mesaj) ya da e-posta yoluyla yollanan bu fotoğraflardan her gün en çok beğendiği bir fotoğrafa video çekerek, eleştiri ve yorumlarını sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Haftanın sonunda en çok beğeniyi alan yarışmacılara çeşitli hediyelerin verildiği proje genç kızlar tarafından büyük ilgi görüyorken, yayınlanan videolara da binlerce beğeni geliyor. 

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yoğun mesajları bizzat kendisinin tek tek kontrol edip eleme yaptığını söyleyen Uğurkan Erez “Bu iş çok önemli bir zamanımı alıyor ama inanılmaz büyük bir keyif alıyorum. O kadar çok fotoğraf geliyor ki yorumlanacak kişiyi kura ile belirlemek zorunda kalıyoruz” derken bütün genç kızlara da bir mesaj yolluyor; “Kızlar giydiğiniz kıyafetin pahalı ya da ucuz olması önemli değil. Önemli olan o kıyafetin sizin kişiliğinizle ve kimliğinizle uyum içinde olması. Başkalarına özenerek giyinmek yerine kendi kişiliğinize en yakışacak şekilde giyinerek kendi tarzınızı yaratın. Bir de fotoğrafınızı çekip bana yollayın, kim bilir belki de bu haftanın en tarz kızı siz olursunuz ve sürpriz hediyelerimden birini kazanırsınız.” 

Kıyafetim nasıl olmuş, nerede ne giyilir diyorsanız; moda, trendler, ipuçları, tavsiyeler için [email protected] #ugurkanerezesor @ugurkanerezesor Facebook ve Instagram hesaplarından iletişim kurarbilir, fotoğraflarınızı da yollayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Uğurkan Erezİşte Benim StilimTV8
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