UĞUR ÖZÇELİK KENDİ YAZDI KENDİ SÖYLEDİ

HAKAN KANBUROĞLU

Çekimleri 8 saat süren şarkının video klip yönetmenliğini ise Alişan Günay üstlendi. 15 kişilik bir ekiple Ümraniye platolarında çekilen klipte sanatçının yüzü ön planda.

Yıllardır birçok sanatçının vokalistliğini üstlenen genç müzisyen sesi dışında, tarzı ve yakışıklılığıyla da genç kızların sevgilisi olacak. ‘’Bu Yüzden’’ adlı single çalışmasıyla müzik yolculuğuna başlayan Uğur Özçelik; konser çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyleyerek, sevenlerine birçok sürprizinin olduğunun sinyallerini verdi.

Biyografi

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümünde eğitim alan Uğur Özçelik, İstanbul Drama Sanat Akademesi ve Akademi 35,5 gibi oyunculuk okullarında Ayla Algan, Altan Gördüm ve Vahide Perçin gibi isimlerden eğitim aldı.