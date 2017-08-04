Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107365
ALTIN
144.282
DOLAR
3.5346
STERLİN
4.6499
EURO
4.1993
UĞUR ÖZÇELİK KENDİ YAZDI KENDİ SÖYLEDİ
Son Dakika
UĞUR ÖZÇELİK KENDİ YAZDI KENDİ...
'Mucize bebek'
'Mucize bebek'
Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....
Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....
Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz
Büyük hedeflerle yeni bir sezona...
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat etti
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat...

UĞUR ÖZÇELİK KENDİ YAZDI KENDİ SÖYLEDİ

Uğur Özçelik ‘’Bu Yüzden’’ adlı ilk single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu. Şarkının sözü ve müziğiyorumculuğunun yanında söz yazarlığı ile de dikkat çekecek olan Uğur Özçelik’e ait. Bu Yüzden adlı şarkının aranjesi ise son yılların önemli aranjörlerinden Okan Akı imzası taşıyor.

UĞUR ÖZÇELİK KENDİ YAZDI KENDİ SÖYLEDİ

Uğur Özçelik ‘’Bu Yüzden’’ adlı ilk single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu. Şarkının sözü ve müziğiyorumculuğunun yanında söz yazarlığı ile de dikkat çekecek olan Uğur Özçelik’e ait. Bu Yüzden adlı şarkının aranjesi ise son yılların önemli aranjörlerinden Okan Akı imzası taşıyor.

04 Ağustos 2017 Cuma 10:36
0 Okunma
UĞUR ÖZÇELİK KENDİ YAZDI KENDİ SÖYLEDİ

HAKAN KANBUROĞLU

Çekimleri 8 saat süren şarkının video klip yönetmenliğini ise Alişan Günay üstlendi. 15 kişilik bir ekiple Ümraniye platolarında çekilen klipte sanatçının yüzü ön planda.

Yıllardır birçok sanatçının vokalistliğini üstlenen genç müzisyen sesi dışında, tarzı ve yakışıklılığıyla da genç kızların sevgilisi olacak. ‘’Bu Yüzden’’ adlı single çalışmasıyla müzik yolculuğuna başlayan Uğur Özçelik; konser çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyleyerek, sevenlerine birçok sürprizinin olduğunun sinyallerini verdi.

Biyografi

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümünde eğitim alan Uğur Özçelik, İstanbul Drama Sanat Akademesi ve Akademi 35,5 gibi oyunculuk okullarında Ayla Algan, Altan Gördüm ve Vahide Perçin gibi isimlerden eğitim aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Uğur çelikBu YüzdenOkan Akı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Çok Seviliyor
Ali Çok Seviliyor
Kanatsız Kuş Gizem
Kanatsız Kuş Gizem
Fındık Kurdu Berna'dan büyük değişim
Fındık Kurdu Berna'dan büyük değişim
Podyumdan sahneye transfer
Podyumdan sahneye transfer
Bilge'nin deniz sevdası
Bilge'nin deniz sevdası
Serdar söyledi eşi oynadı
Serdar söyledi eşi oynadı
Fransa ve Balkanlara göz dikti
Fransa ve Balkanlara göz dikti
Best Model’in Yeni Gözdesi Fatih
Best Model’in Yeni Gözdesi Fatih
ZEYNEP ÖZYILMAZEL GELENEĞİ BOZMADI...
ZEYNEP ÖZYILMAZEL GELENEĞİ BOZMADI...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ