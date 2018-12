Türkiye’yi dünyada Kardelen temsil edecek

RÖPORTAJ: MURAT FIRAT

"Şanıma İnanma" ile müzik listelerinde hızla yükselişe geçen Kardelen, hakkında merak edilenleri, kariyeriyle ilgili planları ve hala devam eden projelerini bizlerle paylaşıyor.

Merhaba Kardelen öncelikle nasılsın, bize biraz kendinden bahseder misin?

Merhaba, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir umarım.

Kendimi bildim bileli müzikle uğraşıyorum. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ilk single projemiz Şanıma İnanma ile de karşınızdayım.

Müzik yolculuğundaki serüvenin nasıl başladı?

8 yaşında Almanya’da başladı her şey. Bir hocamın yönlendirmesiyle sahne alıp Sessiz Gemi’yi söylemiştim. O yaşta hele ki Türk müziğine hakim olmayan bir çocuk için bu şarkıyı söylemek ve ayakta alkışlanmak unutulmaz bir andı. O gün benim yolumun bu olduğunu anladım. Rüya gibiydi.

''Şanıma İnanma" single çalışmanız nasıl başladı? Kimlerle çalıştınız? Hangi isimler teşekkürü hak etti?

Şanıma İnanma’nın söz ve müziği bildiğiniz gibi Sezen Aksu imzası taşıyor. Aranjörlüğünü Zeki Bilir yaptı. Aranjesi Belçika’da, mastering çalışması Amerika’da yapıldı. Her noktanın en iyisi olması için titizlikle çalıştık. Farklı bir şey ortaya koyduğumuza inanıyorum. Bir Sezen Aksu şarkısıyla çıkış yaptığım için de kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Aslında bir gün Sezen Aksu bestesiyle çıkış yapacağımı hiç düşünmemiştim. Her şey çok hızlı gelişti. İlk dinleyişimde de farklı bir şey hissettim. Şarkıyı zaten çok seviyordum. Bu şarkının bana yakışacağını düşündüm. Klibimizi ise Meltem Şentürk yönetmenliğinde Eskişehir’de çektik.

''Şanıma İnanma" singleniz dinleyiciden nasıl tepkiler alıyor? Geri dönüşlerden memnun musunuz?

Çok memnunum. Beklediğimizden de güzel tepkiler aldık. Şarkının enerjisi çok güzel zaten ama benim enerjimin özel olduğunu hissediyorum. Bu da karşıya çabuk geçiyor. Yeni jenerasyonun Şanıma İnanma’sı diyorlar. Bunları sözleri duymak harika.

Bir şarkının hit olacağını anlamak mümkün mü?

Elbette belli formüller var ancak hit olması şarkının iyi bir şarkı olduğu anlamına gelmiyor. Popüler bir iş yapmakla, gerçek bir müzik yapmak arasında fark var. Açıkçası yeni çıkan sanatçılar gibi reklam veya izlenmesi için gidilen yollara hiç başvurmadım. İyi bir şey yaparsanız insanlara eninde sonunda ulaşır diye düşünüyorum. Nitekim bizim şarkımız reklamsız kısa sürede üç milyon izlenmeyi geçti.

Müzik adına neler yapmak istiyorsun? Şu an yapmak istediklerinin neresindesin?

Almanya’da R&b hip-hop dans eğitimi aldım. Orada doğmak elbette dil ve kültür anlamında büyük bir avantaj oldu benim için. Almancam ve İngilizcem çok iyidir. Zaten yabancı şarkılar da söylüyorum. Türkiye ve Avrupa turnesi yapmak istiyorum. İngilizce ve Almanca albüm hedeflerim arasında. Hepsinden önce kendi ülkemde başlangıç yapmak istedim. Yakında yeni single ve yeni bir projemiz var. İstediğim yolda emin adımlarla ilerliyorum.

Piyasada kalıcı olacağınıza inanıyor musunuz?

Çok sevdiğim bir söz var; "Hayallerinin peşinden gidecek cesaretin varsa bütün rüyaların gerçek olabilir."

Müzik benim için uzun soluklu bir yolculuk olacak. Bunu hem biliyor hem hissediyorum.

Türk pop müziğini nasıl görüyorsunuz? Şarkılar çabuk eskiyor, çok çalışmak sürekli üretmek mi gerekiyor? Ne yapmalı ayakta kalmak için?

Bizim o kadar özel bir müziğimiz var ki. Türk müziğinin her dalı çok zengin. Pop müzikte de çok güzel işler yapan isimler var. Yeni şeyler yapan herkesi çok takdir ediyorum. Dediğiniz gibi her şey çok hızlı tüketiliyor. Hayatın her alanında olduğu gibi değerlerimizi hatırlayarak ve koruyarak bunun önüne geçebiliriz. Dilerim Türk müziğini daha da güzel işlerle güçlendireceğiz. Ayakta kalmak için mücadeleye devam.

Müzik dünyasında radyocuların ne gibi bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Radyocular şarkıcılara mı şarkıya mı öncelikle önem veriyor?

Radyoların etkisi internet ve televizyona oranla düşük gibi gözükse de bence çok önemli. Ne yazık ki yeni çıkan isimler için radyo listelerine girmek zor oluyor. Bu da piyasa şartlarıyla ilgili bir sorun. Radyocuların bu noktada elinden bir şey gelmiyor. Her ne kadar sanatçıları şarkılardan öncelikli tutanlar olsa da genel olarak radyocuların şarkıya önem verdiğini düşünüyorum. Çok kıymetli radyocularımız var. Piyasa şartlarına rağmen biz neredeyse tüm yerel radyolarda çalıyoruz, ulusal radyoculardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Mümkün olduğunca dinleyiciye ulaşmak için her mecrada yer almaya devam edeceğiz.

Piyasada birçok yeni şarkıcı var sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir? İnsanlar sizi neden dinlemeli?

Piyasada çok güzel işler yapan arkadaşlarım var. Hepimizin ayrı bir tarzı, ayrı bir enerjisi var. Ben de müzik yolculuğunda çalışarak, emek vererek, kalbimi koyarak ilerliyorum. Hem farklı dillere çok hâkimim hem de dans, stil gibi önemli konularda deneyim sahibiyim. Ses rengimin de farklı olduğuna inanıyorum. Türkiye'yi dünyada benim kadar iyi temsil edebilecek bilgiye, yabancı dile ve şarkı söyleme tarzına sahip biri yok. Yani dinleyicilerimle paylaşacak çok şeyimiz var. Zamanla hepsini göreceğiz.

Sosyal medya hesaplarımdan hakkımdaki gelişmeleri takip edebilirsiniz. https://www.instagram.com/kardelenkumdereli/ Herkese çok sevgiler.

Yaş-Boy-Kilo: 22 - 173 - 58

Burcunuz: Başak

Tuttuğunuz takım: Galatasaray

En sevdiğiniz renk: Mavi

Ne tür müzik dinlersiniz: Kulağıma hoş gelen

En sevdiğiniz şarkı ve nedeni: Beyonce-Halo

Yaptığınız en büyük çılgınlık: Büyük kıyafetlerle havuza atladım

Sevdiğiniz için neleri göze alırsınız: Her şeyi

Sizi sevenin sizin için neler yapması hoşunuza gider: Sürprizler ve fedakârlık.

Şu an ruhunun olmak istediği yer: California

İzlemekten keyif aldığın TV programları neler: Reality showlar ve fantastik diziler

Hayatta en çok kıymet verdiğin insan: Annem ve babam

Hayvan besliyor musunuz: Evet muhabbet kuşu

Karşı cinste hoşlandığın tip: Kumral

Aşk her şeyi affeder mi: Affeder

Benzetildiğiniz biri var mı: Wonder Woman

Fobilerin: Tüylü halıları elimle tarayasım geliyor.

Hobbilerim: Dergi, dizi ve alışveriş.

En büyük hayaliniz: Dünya turnesi ve kendi giyim markamı yapmak.

Beğendiğiniz ve Beğenmediğiniz huyunuz: Dürüstlüğümü beğeniyorum ama fazla duygusallığımı sevmiyorum.

Sizi en mutlu eden iltifat hangisi: "Şimdiye kadar gördüğüm en güzel gözlere sahipsin. "