Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104
İstanbul'da kar başladı...
İstanbul'da kar başladı...
Bin 554 gün sonra...
Bin 554 gün sonra...
Duru Kurt ile PAPARAZZİ’deyiz
Duru Kurt ile PAPARAZZİ’deyiz
Türk tarımında devrim
Türk tarımında devrim
Süper Lig 17. hafta programı
Süper Lig 17. hafta programı
Flaş Haber
Konya'da gol var kazanan yok
Kapat

Türkiye, 2017’de en çok Tarkan dinledi

Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, 2017 yılının en çok satan kitap, müzik, film ve oyun listesini açıkladı.

Türkiye, 2017’de en çok Tarkan dinledi

Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, 2017 yılının en çok satan kitap, müzik, film ve oyun listesini açıkladı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 22:52
0 Okunma
Türkiye, 2017’de en çok Tarkan dinledi
banner84

Buna göre yerli müzikte Tarkan’ın "10” albümü birinci olurken yabancı albüm kategorisinde ise Haris Alexiou’nun"Haris Alexiou 25.Yıl Özel"albümü en çok dinlenenler listesinde birinci sırada yer aldı. Kitap kategorisinde de Zülfü Livaneli’nin kaleme aldığı "Huzursuzluk", 2017 yılının en çok satan kitabı oldu. En çok satılan DVD ise "Ebru Şallı ile 4 Haftada Süper Yaz" oldu. DVD film kategorisinde de Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 5, filmi zirvenin sahibi oldu.

Oyun konsolunda Sony PS4, oyunda ise FIFA 18, en çok oynanan oyun olarak listede birinci olarak yer aldı. Lifestyle ürünler kategorisinde degençler en çok Scrabble, Tabu XL ve Uno ile oynadılar. Kız çocukları D&R mağazalarında en çok LOL bebek ararken, erkek çocuklar tercihlerini Lego'dan yana kullandı. Play Doh oyun hamuru ise çocukların cinsiyet ayırt etmeden en çok ilgi gösterdiği ürün olarak dikkat çekti.

Kitaptan filme, oyundan teknolojiye kadar binlerce ürün çeşidi ile D&R, 2018 yılında da kültür, sanat ve eğlencenin değişmeyen adresi olmaya devam edecek.

D&R 2017 VERİLERİNE GÖRE YILIN EN ÇOK SATAN ALBÜMLERİ

Yerli Albüm: 10 (Tarkan), Biraz Pop Biraz Sezen (Sezen Aksu), Sonra Dersin Ki (Koray Avcı), Harun Kolçak (Çeyrek Asır), Altın Düetler (Erol Evgin ). Yabancı Albümler ise sırasıyla, Haris Alexıou 25.Yıl Özel  (Haris Alexiou) Lost On You (LP),Divide (EdSheeran) ,CryBaby (Maline Martinez) ,Backto Black (Amy Winehouse)

2017'NİN EN ÇOK OKUNAN KİTAPLARI

Huzursuzluk (Zülfü Livaneli), Hayvanlardan Tanrılara- Sapiens (Yuval Harari),Sen On Yedi Yaşımsın (Miraç Çağrı Aktaş), Başlangıç (Dan Brown), Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali).En çok izlenen filmler ise Ebru Şallı ile 4 Haftada Süper Yaz (Ebru Şallı ), Recep İvedik 5 (Şahan Gökbakar), Moana (RonClements, John Musker) Olanlar Oldu (Tuvana Türkay), Görümce (Kıvanç Baruönü)

OYUN (KONSOL)

Sony PS4 1TB Pro, N/A, Sony PS4 1TB D + Dri + UncColl, N/A, PS4 500GB Horizon+Driveclub+Ratch, Siyah PS4 1TB D+UnchartedCol+TheLast Of Us, Playstation VR, N/A. Oyun (PC) de ise PS4 FIFA 18, Ps4, Mafia 3, Ps4 GTA V, Ps4, Call Of DutyInfiniteWarfare, Ps4, PS4 Uncharted: Kayıp Miras, Ps4. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
DrdunyasiTarkan2017KitapMüzikFilmOyun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurtseven Kardeşler'in acı günü
Yurtseven Kardeşler'in acı günü
Fi Çi Pi, bu sezon bitiyor
Fi Çi Pi, bu sezon bitiyor
5 yıllık evlilik tek celsede bitti
5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Acun'un 9 milyon euro'luk yeni oyuncağı
Acun'un 9 milyon euro'luk yeni oyuncağı
Kaleci Volkan Babacan, nişanlandı
Kaleci Volkan Babacan, nişanlandı
Manuş Baba'ya dava açıldı
Manuş Baba'ya dava açıldı
OZAN KOÇER YILBAŞI PROGRAMI İLE TEK GEÇİYOR !!!
OZAN KOÇER YILBAŞI PROGRAMI İLE TEK GEÇİYOR !!!
Hakan Altun hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun hastaneye kaldırıldı
Nuray Hafiftaş'tan haber var!
Nuray Hafiftaş'tan haber var!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ