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Türk Telekom Arena Madonna'yı bekliyor

Madonna'nın İstanbul'da 19 yıl aradan sonra yarın akşam vereceği konser için Türk Telekom Arena'da hazırlıklar sürüyor.

Türk Telekom Arena Madonna'yı bekliyor

Madonna'nın İstanbul'da 19 yıl aradan sonra yarın akşam vereceği konser için Türk Telekom Arena'da hazırlıklar sürüyor.

06 Haziran 2012 Çarşamba 16:10
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Türk Telekom Arena Madonna'yı bekliyor

İSTANBUL

Madonna'nın dünya turnesi kapsamında, Live Nation Global Touring prodüksiyonu ve Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)-GNL organizasyonu ile yarın akşam Türk Telekom Arena'da gerçekleştireceği konser nedeniyle stattaki hazırlıklar sürüyor.
BKM Genel Müdürü Zümrüt Aral, 19 yıl aradan sonra İstanbul'da ikinci konserini verecek Madonna'nın, dün akşam saatlerinde çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldiğini hatırlattı.
Konser nedeniyle stattaki hazırlıkların devam ettiğini dile getiren Aral, bugün başlayan sahne kurulumunun yarın öğlen saatlerinde tamamlanacağını söyledi. 
Aral, yarın öğle saatlerinde de erken gelenler için stadın dışında kalan etkinlik alanının açılacağını, bir radya kanalının da canlı yayın yapacağını kaydetti.
Stadın yarın saat 18.30'da açılacağını aktaran Aral, ''21.30'da başlayacak konser 2 saat kadar sürecek. Yarın herkesi çok güzel bir konser bekliyor'' diye konuştu.
Aral, prodüksiyon ekibiyle birlikte yaklaşık 450 kişiyle İstanbul'a gelen Madonna'nın konserini 50 bin kişinin izleyeceğini ifade ederek, ''Stadın kapasitesi full dolu. Satılan biletlerin dışında da çok sayıda kişi konseri izleyecek'' ifadelerini kullandı.
Özel güvenlik şirketlerinin elemanlarıyla birlikte 1500 güvenlik görevlisinin konser nedeniyle görevlendirildiğini belirten Aral, konsere İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi'nin de destek verdiğini anlattı.
Aral, Madonna'nın 2012 dünya turnesi kapsamında 19 yıl aradan sonra İstanbul'da vereceği konserin, Avrupa turnesinin başlangıcı olacağını dile getirerek, sanatçının İstanbul'dan sonra İtalya'da sahne alacağını kaydetti.
Zümrüt Aral, Madonna'nın konserden sonra birkaç gün daha İstanbul'da kalacağını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 08:11
Anahtar Kelimeler:
ArenaMadonnaTürk Telekom Arena
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