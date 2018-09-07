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Tümur Acar ustalarla başrolde

Güldüren adam bağımsız filmle beyazperdede...

Tümur Acar ustalarla başrolde

Güldüren adam bağımsız filmle beyazperdede...

07 Eylül 2018 Cuma 13:24
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Tümur Acar ustalarla başrolde

Komedi yapımlarının aranan isimlerinden Timur Acar, sürpriz bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen Nihat Durak’ın çektiği “Kapı” adlı bağımsız filmde başrolü üstlenen oyuncuya projede usta isimler eşlik ediyor.

Komedi türündeki dizi ve filmlerde üstlendiği rolleri ustalıkla canlandıran Timur Acar, son dönemde kariyerinde dram içerikli yapımlara ve bağımsız filmlere ağırlık verdi. Başarılı oyuncu son olarak “Kapı” isimli bağımsız sinema filmi için kamera karşısına geçti.

ÇEKİMLER MARDİN’DE BAŞLADI

Yönetmen koltuğunda Nihat Durak’ın oturduğu “Kapı”, iddialı bir oyuncu kadrosuna sahip. Filmin başrollerinde Kadir İnanır, Vahide Perçin ve Timur Acar ile genç yıldız Aybüke Pusat var. Erdal Beşikçioğlu ve Menderes Samancılar’ın da konuk oyuncu olarak yer aldığı “Kapı”nın çekimlerine geçtiğimiz günlerde Mardin’de başlandı. Film, bir Süryani hikayesini beyazperdeye taşıyacak.

Haber: Aziz Karataş

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Anahtar Kelimeler:
Komedi YapımlarıTümur AcarErdal BeşikçioğluYönetmen Nihat Durak
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