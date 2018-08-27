TUĞBA TUTUĞ'DAN AŞK ÇAĞRISI

En son, 'Adını Sen Koy' dizisinde 'Özge' karakterine hayat veren güzel oyuncu Tuğba Tutuğ, sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Bodrum'da görüntülenen güzel oyuncu, gazetecilere verdiği pozlar ile olay olmuş, günlerce konuşulmuştu.

Tatiline Bodrum'da devam eden Tutuğ, Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımıyla yürek hoplattı.

Tutuğ, bikinili bir fotoğrafını paylaşarak, takipçilerine aşk çağrısında bulundu.

Oyuncu paylaşımına; "Ey Aşk! Neredesin?" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Haber : Aziz Karataş