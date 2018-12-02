Tuğba Özay’ın kar sevinci

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bu yıl dur durak bilmeyen Tuğba Özay Nazım’ca oyunu için Karadeniz Eğerlisi’ne giderken Bolu’da yılın ilk karını görünce arabadan inip ekip arkadaşlarıyla birlikte kar topu savaşı yaptılar.

1994 yılında katıldığı Miss Model of the Word yarışmasında Türkiye’yi temsil edip ikincilik tacını ülkemize kazandıran Tuğba Özay son dönemde yaptığı albümlerle yakalamış olduğu başarıyı tiyatro sahnelerinde de sürdürmeye devam ediyor. Yoğun bir sahne çalışması içinde olan güzel şarkıcı aynı anda 3 farklı tiyatro oyununda da sahne alıyor. Nazım Hikmet’in hayatında ki son kadını Vera’yı canlandırdığı Nazımca oyunu için Zonguldak Karadeniz Eğrelisine giderken Bolu civarında yılın ilk karı ile karşılaşan ekip yoldaki bir köyde arabayı durdurup kartopu savaşı yaptılar.

Kadronun bayan oyuncuları; Pınar Dikbaş, Göknur Paslı, Nagihan Yıldız, Yeşim Ayabakan ve Didem Sökmen, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Nazım Hikmeti oynayan ekibin tek erkek oyuncusu Mehmet Tokat’ı kartopu yamuruna tuttular. Büyük bir neşe ile yoluna devam eden oyuncular kar yağışı sebebiyle korku dolu bir yolculuktan sonra geldikleri Karadeniz Eğrelisi’nin AKM salonu’nda ki kalabalığını görünce sevinçleri ikiye katlandı…