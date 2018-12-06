Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92535
ALTIN
213.143
DOLAR
5.3535
STERLİN
6.8309
EURO
6.0833
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde
Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi
Kütahya'da 10 bin sikke ele...
Metrobüs arızası seferleri aksattı
Metrobüs arızası seferleri aksattı
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı...

Tuğba Özay yeni yılda sevenlerini müziğe doyuracak

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Tuğba Özay yeni yılda sevenlerini müziğe doyuracak

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

06 Aralık 2018 Perşembe 17:07
0 Okunma
Tuğba Özay yeni yılda sevenlerini müziğe doyuracak

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Yeni yılda Pamukkale Ninova Termal ‘de sevenleriyle buluşacak olan ünlü sanatçı Tuğba Özay sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlanıyor.

Her yıl sene sonunda bir yıla veda ederken yeni bir yıla merhaba diyoruz. Yılbaşı geceleri ünlülerin nerelerde sahne alacağı ve programlarının ne olacağı netleşmeye başladı. Her yıl farklı yerlerde sahne alan ve yeni yıla sevenleriyle merhaba diyen ünlüler listesinde yer alan Tuğba Özay kendine has tarzı ve en sevilen hit şarkılarıyla bu sene Pamukkale Ninova Termal ’de sevenleriyle merhaba diyecek. Siz de bu geceyi Tuğba Özay’ın şarkılarını dinleyerek geçirmek istiyorsanız şimdiden yerinizi ayırın. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tuğba ÖzayYeni Yıl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burcu Sapmaz’dan yeni albüm: Ayrılık Silsilesi
Burcu Sapmaz’dan yeni albüm: Ayrılık Silsilesi
Ekranların Sevilen Yüzü Zahide Yetiş, Hepimize Yetişiyor
Ekranların Sevilen Yüzü Zahide Yetiş, Hepimize Yetişiyor
Pınar Soykan’dan alkışlanacak hareket
Pınar Soykan’dan alkışlanacak hareket
Türkiye’yi dünyada Kardelen temsil edecek
Türkiye’yi dünyada Kardelen temsil edecek
Tuğba Özay’ın kar sevinci
Tuğba Özay’ın kar sevinci
Zülfü Livaneli: Beni Türk hekimlerine emanet edin
Zülfü Livaneli: Beni Türk hekimlerine emanet edin
Şeyda Erbaş - Vazgeçtim
Şeyda Erbaş - Vazgeçtim
Pınar Çubukçu’dan bir şarkı daha
Pınar Çubukçu’dan bir şarkı daha
Burçin Abdullah 20 kilo verdi
Burçin Abdullah 20 kilo verdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ