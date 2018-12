Tuğba Özay yeni yılda sevenlerini müziğe doyuracak

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Yeni yılda Pamukkale Ninova Termal ‘de sevenleriyle buluşacak olan ünlü sanatçı Tuğba Özay sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlanıyor.

Her yıl sene sonunda bir yıla veda ederken yeni bir yıla merhaba diyoruz. Yılbaşı geceleri ünlülerin nerelerde sahne alacağı ve programlarının ne olacağı netleşmeye başladı. Her yıl farklı yerlerde sahne alan ve yeni yıla sevenleriyle merhaba diyen ünlüler listesinde yer alan Tuğba Özay kendine has tarzı ve en sevilen hit şarkılarıyla bu sene Pamukkale Ninova Termal ’de sevenleriyle merhaba diyecek. Siz de bu geceyi Tuğba Özay’ın şarkılarını dinleyerek geçirmek istiyorsanız şimdiden yerinizi ayırın.