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Tuğba Özay'dan doğum günü

Tuğba Özay'ın Doğum Gününe Giden George Khotivari bu kez de Cübbe İle objektiflere poz verdi

Tuğba Özay'dan doğum günü

Tuğba Özay'ın Doğum Gününe Giden George Khotivari bu kez de Cübbe İle objektiflere poz verdi

22 Şubat 2017 Çarşamba 13:35
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Tuğba Özay'dan doğum günü

İSTANBUL- Dün sevdiği dostlarıyla doğum gününü kutlayan Tuğba Özay yeni yaşını dostlarıyla geçirdi. Akşam Yemeği'nde bir araya gelen dostlardan en dikkat çekeni George Khotivari'ydi.

Tarzıyla tam not aldı

İnsanlar çok güzel bakışlarla enerji geçiriyor bana" diyen George Khotivari, "Artık Etek ve Cübbe konseptleri ile sık sık karşınıza çıkacağım" dedi. 

Ardından "Tuğba Hanımı çok seviyorum, Çok destekliyor beni ve kendisiyle aynı sahnede ikili olarak performans şov sergilemek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bizler de Tuğba Özay'a yeni yaşında sağlık, mutluluk ve güzellik diliyoruz...

Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tuğba ÖzayDoğum GünüAkşam Yemeği
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