Hoşgeldiniz Ersan Bey, "Ceylan Gözlüm" albümü ile bu piyasada bende varım dediniz. Sonrasında bir şarkı ile çıktınız ki "Tanrım" diye artık o şarkı 7'den 70'e, ülkeden ülkeye, arabada, ofiste, evde her yerde dinlenmeye başlandı. Albüm nasıl çıktı?



Hoşbulduk Sevgili Elif. Albümün adını herkes "Tanrım" sanıyor ama albüm "Ceylan Gözlüm". Albüm 2015 Ekim ayında Seyhan Müzik etiketiyle çıktı. Ülkemizde yaşanan tatsız olaylardan dolayı bir 6 ay kapalı kaldı. Albümde 8 parça var. Bunların üçü cover (aranjman) ikisi yeni parça, üçü de remiks. Albümde adı olan "Ceylan Gözlüm" şarkısı, Sevgili Murat Başaran ağabeyimin eşine yazdığı bir şarkıdır. Ben o şarkıyı çok beğendim ve albümüme almak istedim. Sevgili Pelin ablamız (Murat Başaran'ın eşi) "Ersan okusun bu şarkıyı" dedi. Remiks aranjesini Oğuzhan Güzelderen yaptı. Klibini de Mehmet Urba çekti. Şimdilerde kliplendirdiğimiz "Kurtuldum" şarkısını Gökhan Ekinci yapmıştı. Şarkıyı kliplendirerek versiyonunu değiştirdik onu da Tarık İsler yaptı. "Tanrım" şarkısının aranjesi ise Selim Çaldıran'a aittir.

Son zamanlarda Kurtuldum şarkısı dillerde üzerine bir de aksiyon filmlerini aratmayan bi klibi çıktı. "Kurtuldum" nasıl gidiyor? Kilp dönüşleri nasıl?

"Kurtuldum" Sevgili Alişan Günay Yıldırım'ın yönetmenliğinde bir kliple çekildi. 15 gün oldu. Ümraniye Platoları'nda sonra Şile'de 4 -5 mekan üzerinde 45 kişi 24 saatte yapıldı. Sevgili Tarık İsler'in de aranjesi ile ortaya değişik birşey çıktı. "Kurtuldum" baktığınızda arabesk bir parça ama bakıyorsunuz, James Bond tarzında bir adam smokinle çıkıyor sonra boks yapıyor. Aksiyon filmi gibi oldu. Çok güzel bir iş çıktığını düşünüyorum. Çok güzel bir ekipti. "Yine olsa yine giderim" denilir ya, yine olsa yine çekeceğim bir klip...

"Kurtuldum" Ferdi Tayfur'un bir şarkısı. Ferdi Tayfur'un şarkılarının zor okunduğu söylenir. Ferdi Tayfurun kızı Tuğçe Tayfur da yakın zamanda "Babamın Şarkıları" adlı bir albüm çıkardı. Çıkardığı albümde "Kurtuldum" şarkısına yer vermediğini gördük. Siz neden bu şarkıyı seçtiniz?

"Kurtuldum"; sözü, Ahmet Selçuk İlkan'a ait ve Ferdi Tayfur'la sevilmiş bir şarkı. Ferdi Tayfur'un zor parçaları arasında bilinir. Açıkçası Ferdi Tayfur'un hem makamsal hemde nota anlamıyla çoğu şarkıları da zordur. Bu bir riskti. Ben o riski aldım. Güzel de birşey çıktığını düşünüyorum.

Şimdi gelelim bizi kendimize getiren, müzik listelerinde başka şarkıcılara birinciliği vermeyen "Tanrım" şarkısına! Tanrım'ın bu kadar patlama yapacağını biliyor muydunuz?

Evet, biliyordum. Bazı şarkılar vardır Sevgili Elif, içinize dokunur da "İşte bu yürür gider" dersiniz, "Tanrım" benim için öyle bir şarkıydı. Sevgili rahmetli Ertuğ Ergin'in sözlerini yazdığı bir şarkı. Bir arkadaşımdan duyduğum parçaydı. Sevgili Selim Çaldıran'ı ve Murat Başaran'ı aradım. "Şarkıyı söylemek istiyorum" dedim. Çok iyi olmayacağı düşünüldü sonra o kadar çok ısrar ettim ki ısrarım üzerine oturduk ve şarkıyı çıkardık. Albümümde hem slow (yavaş) hem remiks versiyonu var. "Tanrım" öyle bir dünyaya yayıldı ki, Almanya, Fransa haricinde Çin'de dinleniyor. Tunus, Yemen, Fas, Amerika gibi ülkelerden bize videolar geliyor.

"Serkan Kaya ile aramızda bir akım başladı. Kulüplerde hem isyan hemde coşturmalı şarkılar olarak 'Tanrım' ve 'Mesele' var. Bu şarkılar Türkiye'ye büyük katkı sağlayarak yeni bir yol açtı"







"Tanrım

benim için

Allah'ın bir lütfu..."



"Tanrım" daha ne kadar dinlenir?

Biz şu anda zirveyi aldık. Açık ara kapattık. Arada el değiştirdiği oluyor (her gün onlarca albüm çıkıyor o kadar parçanın içinden insanlar 6 -7 haftadır bizi birinci yaptılar) günde 10 albüm çıkmasına rağmen bu son bir haftadır iki gün birine emaneten birinciliği veriyoruz, iki gün sonra yine bizde. Bu uzun dönem böyle gidecek. Yaz dahil böyle gideceğini düşünüyorum. Sevgili Selim ağabeyimin (Çaldıran) yaptığı aranje olsun, benim okuma şeklim olsun. Çok beğenildi. İnsanlar "Tanrım"da farklı bir şey buldular "Bağımlılık mı yapıyor?" diye sorarsan, evet yapıyor. Hele araçta sürekli dinleniliyor...

Bir konser de "Tanrım"ı en fazla kaç kere söylediniz?

8 kere söyledim :) En az 5 kere mutlaka söylüyorum. Konserlerime zaten "Tanrım" ile çıkıyorum. Şarkı tam bitecek aaaaa ve bir dahalar başlıyor tabii bunlardan keyif alıyoruz. Bir daha söylüyorum. "Söz yine söyleyeceğim iki üç şarkı söyleyeyim, biz de bir tek Tanrım yok" diyorum. Sonra "Tanrım", "Tanrım" sloganları yükseliyor. Hep aynı tempo! Geçtiğimiz hafta iki bin kişilik bir yerde konserimiz vardı şimdi sıra sizde diyerek bir çekildim, şarkı bitti. İki bin kişi hep bir ağızdan aynı ruhla söylüyor. Bu müthiş bir şey anlatılmaz...

Özellikle gençlerin isyana gelip dinlediği "Tanrım" şarkısı yaşlı- çocuk dinlemeden herkesi etkisi almış durumda diye bilir miyiz?

Diyebiliriz :) Çok yakın bir tanıdığımın babaanesi var. O bile ritim tutarak video göndermişti. Geçtiğimiz gün 3 aylık bir bebeğin şarkıyı dinlerken ki videosunu paylaştılar, "Tanrım"ı dinlerken ki mimikleri akıllara ziyan. Ayırca 1 yaşında annesinin salladığı bir bebeğimiz var, şarkı çalınca ağlaması kesiliyor. Tabii bunlar bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca stadlarda da çalıyor. Geçenlerde bir video atmışlardı sevenlerim, stadda, maçta hep bir ağızdan "Tanrım"ı söylemişler, acayip mutlu oldum. Fakat en büyük sıkıntımız araçlarında dinleyen gençler! Şarkıyı sonuna kadar açıp aşırı hız yapıyorlar. Son sürat makaslar… Onların videoları da çok geliyor bize, bizlerde kendilerini uyarıyoruz. "Sizin ve karşınızdakinin yaşamını riske atmayın" diyoruz.

Sosyal medya hesaplarınızla kim ilgileniyor?

Birebir kendim ilgilenmeye yanıt vermeye çalışıyorum. Şimdilerde hepsine yetişememeye başladım. Ama elimden geldiğince yanıtlıyorum. Çok fanatik kitlelerimiz var, onlara çok teşekkür ederim. Her an yanımızdalar, konserler, programlar da hep benimleler. @ersanerfan sayfamız var onu da Sevgili Sevcan Özen yönetiyor. Sevenlerim buradan beni takip edebilir.

Koserler nasıl gidiyor?

Türkiye'de aylık konsere çıkan en çok kişi sanırım biziz. Yaklaşık 16- 17'yi aşan aylık konserler yapıyoruz. Ülkemizde yaşanan terör saldırılarından dolayı 9 konserimizi iptal ettik. Bizim polisimiz bizim askerimiz ki orada bulunan halkımız bir hiç uğruna gitti. Bu çok üzücü. Bu süreçten sonra turnelerimiz devam edecek.

Özellikle şurada konser yapmak isterim dediğiniz bir yer var mı?

Herkes bu sene Harbiye Açık Hava'da seni görmek istiyoruz diyor. Ben, Anadolu'nun en ucra köşesindeki halkıma, sevenime seslenmeyi çok seviyorum. Bu fırsatı yakalayamayanlara gidelim asıl diyorum. Halk için konserler benim herşeyim.

Halep için konser!

Ersan Er; "Sevgili menajerim Arda Arman Perihan ile dün konuştuk. Biliyorsunuz ki Halep'te insanlar çok kötü haldeler onlara konser yapmak ya da oraya yardım amaçlı bağış adına bir konser yapmayı çok istiyorum. Oradaki insanlara yardımcı olmak istiyorum" dedi.

Albümden sonra sanatçıların size bir desteği oldu mu?

Hayır. Tabii ki gönül ister bu ülkenin sanatçılarıyız, herkes birbirine destek olsun ama bizde öyle değil. Bir tek Murat Başaran, Sevgili Selim Çaldıran ve Sevgili Elif Kaya destek verdi. Bizim albümümüzle ilgili de büyük tarştışmalar var. Hiç birine girmemeye çalışıyorum. Ben işimle uğraşıyorum. Sahnede yaptıklarımızla bilinelim, güzel albüm çıkaralım istiyorum o kadar. Daha güzel neler yapabiliriz onun peşindeyiz. Kimseden destek beklemiyorum; köstek olmasınlar yeter!

"Genç şarkıcılar yılmasın Halk'a güvensin"

Albümün ilk çıkışında ki sıkıntıları Halk ve Sosyal Medya olmasaydı işimiz zordu diyen Ersan Er, "Bu albüm paatlamadan önce bu karteli aşabilmek için çok zorlandık. Malesef ülkede birkaç sanatçı piyasayı ele geçirmiş durumda, ki yıllardır bunu ekranlarda da görüyoruz. Kendisini geçebilecek biri olursa malesef ki onu engellemeye çalışıyor. Biz bunun sıkıntısını ilk zamanlarda çok yaşadık ama unuttukları bir yer vardı Sosyal Medya ve Halk! İyi yapılan her şey insanlara ulaştığı zaman yere düşmesi kolay olmuyor. Ben bu konuda çok mağdur olan yeni sanatçılarıda biliyorum. Onlara belki sizin aracılığınızla da seslenme şansım olur yılmasınlar! Kimseye boyun eğmeye gerek yok. Çalışsınlar, işlerini iyi yapsınlar ve bunları insanlara göstersinler. Arkası geliyor zaten…" şeklinde konuştu.

Bir ünlüyle ilk aklınıza gelen hikayeniz nedir desem neyi paylaşmak istersiniz?

Türkiye'ye geldiğinde yakın korumalığını yaptığım Kaerrm Abdul- Jabbar'dan söz edebilirim. Kaerrm Abdul- Jabbar biliyorsunuz ki Amerikalı ünlü basketbolcu. NBA'nın en iyi oyuncularından biriydi. Kaerrm Abdul- Jabbar'ın 2.18 boyu var. 56 numara'da ayakkabı giyiyor. Bir gün İstanbul'a geldi, ilk havaalanında karşılaştık. Elimi uzattım bir baktım ki kolum dirseğime kadar yok. Ben Türkiye'de onun korumalığını yapacaktım. Adamın beline geliyordum, güya yakın korumasıyım. Adam bir adım atıyordu, ben koşuyordum düşünün artık. (Onun bir adımı benim üç adımım) Kapalıçarşı'ya gittik. O normal yürüyor ben koşarak hareket ediyorum. O arada İngiliz gazetecilerde döndüler güldüler "Boy farkına bak" dediler. Bende o konuşmaları duyunca "Ne gülüyorsunuz ben Türk, bir metre de yerin altında var bende" demiştim. O geldi aklıma Elif :)

Daha önce yakın korumalık mı yaptınız?

Evet. Daha önce Paris Hilton, Kevin Costner, Kaerrm Abdul- Jabbar gibi isimlerin Türkiye'ye gelişlerinde yakın korumalıklarını yapmıştım. İbrahim Tatlıses, Kıraç, Kutsi başta olmak üzere yerli bir çok sanatçımızın da korumalığını yapıyordum. Onun öncesinde 15 yıllık Türk Silahli Kuvvetleri'nde görev sürem var. İstifa ettiğimiz zaman en son imzaladığımız belgede kamera yasağımız vardı. 5 yıl ben de korumalık yaparak bu süreyi bitirmiş oldum. Sonra bu yasak kalkınca albüm yapmamda da sakınca olmadı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yapmış olan Ersan ER,

yaşanan terör olayları ile ilgili,

"Vatan uğruna yapacağımız her ne varsa, herşeyi bırakıp yaparım.

Tekrar o üniformayı giymeye hazırım" dedi.



Daha önce nasıl bir Ersan Er vardı, ne değişti?

180 derece döndük. Daha önce korumalık yapıyordum. Şimdi müziğin içinde biri oldum. Kişilik olacak hiç birşeyim değişmedi, yine aynı Ersan'ım. Hatta insanlara yardım edebilme şansım oldu, bu beni çok huzurlu kılıyor. Çok yoğun bir tempoya girdim. Sürekli konserler var, gittiğimiz her yerde full + full konserler yaşıyoruz. Hatta kapıda bazen sorunlar yaşandığını biliyorum. Son çalışmaları hiç bırakmıyoruz, hem işin basın, gazete, televizyon, radyo bağlantıları yoğun devam ediyor. Şimdilerde yeni bir single çıkarmak içinde şarkı arayışındayım, bununla ilgili arayanlar oluyor, gidip dinliyoruz. Deli gibi stüdyo, sahne, repertuar çalışmalarımız oluyor. Çok yoğun programımız var.

Nasıl bir çocuktunuz?

Yaramaz. Almanya'da doğdum, ilkokul 3. sınıfta Türkiye'ye geldim. Aslen Kırşehirliyim. Ankara'da büyüdüm. Sonra askeri eğitimlerimi alıp TSK'da çalışmaya başladım. Açıkçası müzikle profesyonel olarak 14 yaşımda tanştım, sonra mesleğim gereği uzak kaldım. Normalde trombolcuyum. Piyano çalmasını biliyorum. Müzik eğitimim armoni bilgim var. Nota bilgim var. Fakat yaptığım işten dolayı müziğe yönelmemiştim. Sonra kısmet oldu.

Sanatçılık yaşamınıza girmeseydi mesleğiniz ne olurdu?

Korumalığa devam :)



"Yılbaşında mutlaka İstanbul'da olmak istiyorum" diyen Ersan Er,

"Biri Kıbrıs, biri Bodrum olmak üzere iki proje teklifi daha var, ne yapacağım bilmiyorum"

diyerek yeni yıl sonrasında 20 günlük Almanya turnesi yapacağını buradan gurbetçilerimize duyurmak istedi.

Ardından da Fransa turnesiyle yoluna devam edeceğini anlattı.

Yeni yılla birlikte bir albüm gelecek diyebilir miyiz?

Evet Elif, yeni bir single ile geliyoruz. Şubat - Mart gibi diyebilirim. Önümüzdeki hafta "Kurtuldum" için birşeyler yapacağız. Çünkü "Tanrım", hala yürüyor onu durduramıyoruz. Hala enerjisini sürdürüyor. "Kurtuldum"da koşsun istiyorum.

Yeni gelecek olan albüm için bir edişeniz var mı?

İşim zor onu biliyorum. Bir single şarkım belli, birtane daha olsun istiyorum, onun arayışındayım. İki slow (yavaş) iki remiks olsun istiyorum. Çok başarılı besteci - söz yazarı arkadaşlarımız var, yaklaşık biraydır gece - gündüz şarkı için temastayız. Ayrıca sevgili takipçilerimde yazdıkları bestelerini yolluyor, herbirine mutlaka bakıyorum. "Hem sözü hemde müziği bana uyan birşey olmalı, benim tarzımda gitmeli" onu arıyorum. Çıkartacağız ama bu şarkıyı, başka yolu yok!

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Herkesi çok seviyorum. Onlara daha güzel ve farklı işler hazırlamak için gece günüz uğraşıyorum. Ulaşanlara birebir cevap veriyorum, yanıtlayamadıklarım olursa onlardan sizin aracılığınızlada özür diliyorum. Şu dönem ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönem, herkesin içi rahat olsun. Biz Türk milletiyiz; bizi bölmeye ve parçalamaya kimsenin gücü yetmez! Biz yeterki tahrik olmayalım ve kendi içimizde birbirimizi kırmayalım. Ayrıca 2017 geliyor, yeni bir yıl! İnşallah herkese Allah bol kazanç, sağlıklı, huzurlu bir yıl nasip eder….

Çok teşekkür ederim Ersan Bey, herşeyden önce çok keyifli bir sohbetti. Hem güzel yürekli bir insan kazandım hem de milyonların deli gibi dinlediği bir şarkının mimarı ile okuyucularımıza seslendim. Daha nice "Tanrım" ve "Kurtuldum"ları sizden duymak dileğiyle…

Ben de sana teşekkür ederim Sevgili Elif sanada başarılar dilerim...



Doğum tarihi: 13. 03. 1979

Burcu: Balık

En sevdiği huyu: Merhametli olmak

En sevmediği huyu: Kesin kararlı olmak

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Şirinler

En sevdiği söz: Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.





Röportaj: Elif GÜNAY



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