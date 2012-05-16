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Tom Cruise artık bir Rock Yıldızı

Göz makyajı, dövmeleri, uzun saçlarıyla ünlü bir moda dergisinin kapağında yer alan asi rock yıldızı Hollywood’un ünlü aktörü Tom Cruise’dan başkası değil. Cruise son filmindeki yeni imajıyla ilk kez objektif karşısındaydı.

Tom Cruise artık bir Rock Yıldızı

Göz makyajı, dövmeleri, uzun saçlarıyla ünlü bir moda dergisinin kapağında yer alan asi rock yıldızı Hollywood’un ünlü aktörü Tom Cruise’dan başkası değil. Cruise son filmindeki yeni imajıyla ilk kez objektif karşısındaydı.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 15:54
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Tom Cruise artık bir Rock Yıldızı

İSTANBUL - ABD’li aktör Tom Cruise son filmi “Rock of Ages”de canlandırdığı rock yıldızı imajıyla “W” dergisinin son sayısının kapağında yer aldı.
49 yaşındaki Cruise bir Broadway müzikalinden sinemaya adapte edilen filmde hayranlarının karşısına Stacee Jaxx karakteriyle çıkıyor.
“Görevimiz Tehlike”nin başarılı yıldızı, başrollerini Hollywood’un ünlü oyuncuları Russell Brand ve Catherine Zeta-Jones gibi isimlerle paylaştığı film için şunları söyledi:
“Oynadığım karakter doğası gereği cinselliği limitsiz yaşayan biri. O yüzden fiziksel olarak onu bu özelliğiyle yansıtmam gerekiyordu.
Kate müzikallere bayılıyor. Onunla müzikallerin tarihçesi üzerine küçük bir çalışma yaptık. Kızım Suri de müzikal izlemekten büyük keyif alıyor. Birlikte “Hairspray”i 15 kez izledik.”

“Rock of Ages”ın müzik yapımcısı Adam Anders Cruise’un sözleşmeyi imzalamadan önce sesinin oynadığı karakter için yeterli olup olmadığını ölçmek istediğini belirtti. Anders sözlerine şöyle devam etti:
“Bir gün evine gittim ve bana şarkı söylemesini istedim. İnanılmaz bir sesi var. Çok etkilenmiştim.”
“Rock of Ages” Haziran ayında ABD’de gösterime girecek.

Son Güncelleme: 16.05.2012 07:55
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Tom Cruise Artık Bir Rock Yıldızı
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