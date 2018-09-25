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Tolga Mendi’ye teklif yağıyor

“Yeni Gelin” dizisinin Hazar’ı Tolga Mendi, yeni bölümün çekimlerinde kendini rolüne fazla kaptırdı...

Tolga Mendi’ye teklif yağıyor

“Yeni Gelin” dizisinin Hazar’ı Tolga Mendi, yeni bölümün çekimlerinde kendini rolüne fazla kaptırdı...

25 Eylül 2018 Salı 11:21
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Tolga Mendi’ye teklif yağıyor

Yeni Gelin” dizisinin Hazar’ı Tolga Mendi, yeni bölümün çekimlerinde kendini rolüne fazla kaptırdı. Asker üniformasıyla kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu, aksiyon dolu sahnelerin çekimi sırasında ayaklarından yaralandı.
Ekranların sevilen dizilerinden “Yeni Gelin”in üçüncü sezonu seyirciyle buluştu. Dizide Hazar karakterine hayat veren başrol oyuncusu Tolga Mendi, yeni bölümlerde asker olarak seyirci karşısına çıktı. 22 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde de yakışıklı oyuncunun aksiyon yüklü sahneleri yer aldı.

"SIRTIMDA MORLUKLAR ELLERİMDE KESİKLER"

Çekimler sırasında ayaklarından yaralanan Tolga Mendi, sahnenin heyecanından bu durumun farkına bile varmadığını söyledi: “Kendimi role o kadar kaptırmışım ki, postalın içinde parmaklarımın derisinin kalktığını ancak çekim bitip postalı çıkardığımda fark edebildim. Sırtımda morluklar ve ellerimde de kesikler oluşmuş. Tüm bunlara rağmen çektiğimiz sahneler çok içime sindi. Umarım seyircimiz de beğenmiştir.”

"O SAHNE BENİ DUYGULANDIRDI"

Dizinin yeni bölümündeki yer alan başka bir sahne de Tolga Mendi’yi çok etkiledi. Jessica May’in canlandırdığı Bella karakteri ile Hazar’ın kavuşma anları, yakışıklı oyuncuyu duygulandırdı: “Bella ve babamla buluştuğum sahnelerde hem çok heyecanlandım hem de duygulandım. Sanırım aksiyon ve dram benim bam telim.”

TEKLİF YAĞIYOR

“Yeni Gelin”de canlandırdığı Hazar rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinen Tolga Mendi, şu sıralar yapımcıların yakın markajında. Dram içerikli sahnelerdeki başarısıyla yalnızca komedi oyuncusu olmadığını, her türde rolünün hakkını verebileceğini kanıtlayan Mendi’ye çok sayıda teklif var.  Oyuncu hakkında sosyal medyada da övgü dolu yorumlar yer alıyor.

Haber: Aziz Karataş

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Anahtar Kelimeler:
Yeni GelinYeni Gelin DizisiTolga Mendi
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