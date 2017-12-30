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Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen hayatını kaybetti

Birçok tiyatro oyununda ve televizyon dizilerinde rol alan Ayşe Selen, doğum gününe iki gün kala 62 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen hayatını kaybetti

Birçok tiyatro oyununda ve televizyon dizilerinde rol alan Ayşe Selen, doğum gününe iki gün kala 62 yaşında hayatını kaybetti.

30 Aralık 2017 Cumartesi 21:46
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Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen hayatını kaybetti
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Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen'in hayatını kaybetmesi üzerine sanat dünyası yasa boğuldu. Tiayatronun yanı sıra televizyonda da izleyici karşısına çıkan Ayşe Selen, 31 Aralık Pazar 13:00'te Feriköy Mezarlığına defnedilecek.

Ayşe Selen kimdir?

Ayşe Selen, 1 Ocak 1955 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Avusturya Kız Lisesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olarak tamamlayan Selen, çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı.

Aralarında Kapalı Çarşı, Leyla ile Mecnun, Aşk Yakar, Doktorlar, Gülpare, Kavak Yelleri ve Çoban Yıldızı gibi dizilerin yer aldığı bazı televizyon dizilerinde de rol alan Ayşe Selen, beyaz perdede de dört filmde rol aldı.

1982 yapımlı Faize Hücum, 1995 yapımlı Böcek, 2008 yapımlı Usta ve 2010 yapımlı El Yazısı adlı sinema filmlerinde rol alan Selen, 30 Aralık 2017 tarihinde hayatını kaybetti. (Cumhuriyet)

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AyşeselenTiyatroOyuncuTelevizyonFeriköy
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