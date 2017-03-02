Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89641
ALTIN
147.970
DOLAR
3.6966
STERLIN
4.5390
EURO
3.8969
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
Rejim askeri Türkiye'ye sığındı
Rejim askeri Türkiye'ye sığındı
Doğu'da havalar ısınıyor
Doğu'da havalar ısınıyor
Aşiretlerden 'evet' kararı
Aşiretlerden 'evet' kararı
MHP 9 ilde miting yapacak
MHP 9 ilde miting yapacak

"Tahribad-ı İsyan" çıktı

Prodüktörlüğünü Kenan Doğulu’nun, müzik prodüktörlüğünü ise Murat Çekem’in yaptığı, yıkılan Sulukule'nin ilk hip hopçuları Tahribad-ı İsyan’ın grupla aynı ismi taşıyan ilk albümleri önceki gün Zorlu PSM’de basına tanıtıldı

"Tahribad-ı İsyan" çıktı

Prodüktörlüğünü Kenan Doğulu’nun, müzik prodüktörlüğünü ise Murat Çekem’in yaptığı, yıkılan Sulukule'nin ilk hip hopçuları Tahribad-ı İsyan’ın grupla aynı ismi taşıyan ilk albümleri önceki gün Zorlu PSM’de basına tanıtıldı

02 Mart 2017 Perşembe 11:20
36 Okunma
"Tahribad-ı İsyan" çıktı

İSTANBUL- Tahribad-ı İsyan kendileri için kurulan özel sahnede albümün çıkış parçası “Suç Mu?” ve albümde yine en çok konuşulan  “Hamam” ile “Nooldu?”  şarkılarını seslendirdi. Canlı performansın hemen sonrasında sahneye Kenan Doğulu çıkarak Tahribad-ı İsyan grubunun üç üyesi Slang, Zen-G ve VZ., Murat Çekem ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tahribad-ı İsyan albümleri ile ilgili ‘Sulukule'de yaşanan olaylar had safhada. Çaresizlik var. Madem bu bir konuşma sanatı ve bizim de boş konuşmamız gerekiyor o zaman grubumuzun ismini Tahribad-ı İsyan koyalım dedik. Bizim yaratmak istediğimiz şey tamamen farklılık. Yaşamı güzelleştirmek istiyoruz.  Bizim isyanımız tamamen yapıcı olmak üzerine kötülükleri yıkacak yönde bir İsyan’ derken, Kenan Doğulu ise “Tahribad-ı İsyan”  ile tanışma hikâyesini şöyle anlattı ‘Çocukları ilk kez Halil Altındere’nin İstanbul Bienali'ndeki video sanatı işinde izledim ve çok etkilendim. Onlara nasıl ulaşacağımı bulmaya çalışırken müzisyen arkadaşım Murat Çekem’den telefon geldi ve beni yetenekli bir grupla tanıştırmak istediği söyledi. İşte o çocuklar ile bugün tanıştınız. Önümüzdeki yıllarda çok güzel işler yapacaklarına da inanıyorum.’ dedi.

Doğulu Productions ve DMC iş birliğiyle 3 Mart’ta Apple Music’te exclusive ve müzik marketlerde, 10 Mart’ta ise tüm dijital platformlarda yerini alacak olan albümde 8 şarkı yer alıyor.

Şebnem Ferah’ın “Can Kırıkları” şarkısına düzenleme

“3 Yağmur Tanesi”’ne sesiyle de katkı sağladığı albümde ayrıca rap dünyasının ünlü ismi Fuat Ergin ile de bir düet bulunuyor. Albümde gruba, bas gitarda Murat Ejder, bas gitar ve gitarda Murat Çekem, perküsyonda İzzet Kızıl ve kemanda Turay Dinleyen eşlik ediyor. Albümün fotoğraf çekimleri ise Koray Kasap imzası taşıyor.

Müzikleriyle şehirlerine, kültürlerine ve çevrelerine sahip çıkan “Tahribad-ı İsyan” grubu üyeleri Slang, Zen-G ve VZ. gelecek nesile iyi birer örnek olarak, müzikleriyle bu dünyaya kalıcı eserler, isyanlarıyla da kalıcı hasarlar bırakmak istiyor.

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.03.2017 11:33
Anahtar Kelimeler:
“Suç Mu?”Tahribad-ı İsyanSulukuleKenan DoğuluSlangZen-G Ve VZ.Murat Çekem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Khotivari Hz. İsa oluyor
Khotivari Hz. İsa oluyor
İki isim tartışılıyor
İki isim tartışılıyor
Fuat Güner'den çat kapı üniversite
Fuat Güner'den çat kapı üniversite
Sertab Erener'den yeni proje
Sertab Erener'den yeni proje
Tuğba Özay'dan doğum günü
Tuğba Özay'dan doğum günü
Arıca kardeşler den süpriz üstüne süpriz...
Arıca kardeşler den süpriz üstüne süpriz...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ