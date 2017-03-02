"Tahribad-ı İsyan" çıktı

İSTANBUL- Tahribad-ı İsyan kendileri için kurulan özel sahnede albümün çıkış parçası “Suç Mu?” ve albümde yine en çok konuşulan “Hamam” ile “Nooldu?” şarkılarını seslendirdi. Canlı performansın hemen sonrasında sahneye Kenan Doğulu çıkarak Tahribad-ı İsyan grubunun üç üyesi Slang, Zen-G ve VZ., Murat Çekem ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tahribad-ı İsyan albümleri ile ilgili ‘Sulukule'de yaşanan olaylar had safhada. Çaresizlik var. Madem bu bir konuşma sanatı ve bizim de boş konuşmamız gerekiyor o zaman grubumuzun ismini Tahribad-ı İsyan koyalım dedik. Bizim yaratmak istediğimiz şey tamamen farklılık. Yaşamı güzelleştirmek istiyoruz. Bizim isyanımız tamamen yapıcı olmak üzerine kötülükleri yıkacak yönde bir İsyan’ derken, Kenan Doğulu ise “Tahribad-ı İsyan” ile tanışma hikâyesini şöyle anlattı ‘Çocukları ilk kez Halil Altındere’nin İstanbul Bienali'ndeki video sanatı işinde izledim ve çok etkilendim. Onlara nasıl ulaşacağımı bulmaya çalışırken müzisyen arkadaşım Murat Çekem’den telefon geldi ve beni yetenekli bir grupla tanıştırmak istediği söyledi. İşte o çocuklar ile bugün tanıştınız. Önümüzdeki yıllarda çok güzel işler yapacaklarına da inanıyorum.’ dedi.

Doğulu Productions ve DMC iş birliğiyle 3 Mart’ta Apple Music’te exclusive ve müzik marketlerde, 10 Mart’ta ise tüm dijital platformlarda yerini alacak olan albümde 8 şarkı yer alıyor.

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“3 Yağmur Tanesi”’ne sesiyle de katkı sağladığı albümde ayrıca rap dünyasının ünlü ismi Fuat Ergin ile de bir düet bulunuyor. Albümde gruba, bas gitarda Murat Ejder, bas gitar ve gitarda Murat Çekem, perküsyonda İzzet Kızıl ve kemanda Turay Dinleyen eşlik ediyor. Albümün fotoğraf çekimleri ise Koray Kasap imzası taşıyor.

Müzikleriyle şehirlerine, kültürlerine ve çevrelerine sahip çıkan “Tahribad-ı İsyan” grubu üyeleri Slang, Zen-G ve VZ. gelecek nesile iyi birer örnek olarak, müzikleriyle bu dünyaya kalıcı eserler, isyanlarıyla da kalıcı hasarlar bırakmak istiyor.

Haber: Elif Günay