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Survivor dönüşü hangi dizide rol alacak?

Survivor’un favorilerinden Nihat Altınkaya’nın adadan dönüşte hangi dizide rol alacağı yavaş yavaş belli oluyor.

Survivor dönüşü hangi dizide rol alacak?

Survivor’un favorilerinden Nihat Altınkaya’nın adadan dönüşte hangi dizide rol alacağı yavaş yavaş belli oluyor.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 09:27
1667 Okunma
Survivor dönüşü hangi dizide rol alacak?
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının performansıyla parmak ısırtan yarışmacısı Nihat Alptuğ Altınkaya'ya 'Bodrum Hakimi' dizisinde başrol teklif edildiği iddia edildi.  Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın başrollerini oynadığı, yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı 1976 yapımı film yeni uyarlamasına ise önümüzdeki haftalarda başlanacak.  Eylül ayında yayınlanacak olan dizide Hazal Kaya ile başrol oynaması planlanan Nihat Altınkaya'nın teklifi değerlendirdiği belirtiliyor. Fatih Aksoy tarafından yapılan bu teklif Acun Ilıcalı tarafından Nihat Altınkaya'ya bildirilirken Altınkaya'nın cevabı Türkiye'ye gelince belli olacak..
'Bodrum Hakimi' filminin konusu; Filmin konusu, gerçek hayatta yaşanmış bir olay çıkışlı yerel bir türküden alınmıştır. Türkü ve dolayısıyla film, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın hakimlerinden olan ve 1951'de atandığı Bodrum'da 1954 yılında nedenleri kesin olarak günümüzde de açıklığa kavuşturulamamış ve çeşitli yorumlara konu olmuş bir şekilde intihar eden Mefaret Tüzün'ün hayatını anlatmaktadır.
Son Güncelleme: 21.05.2012 01:28
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