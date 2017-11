Survivor All Star 2018'in kadrosuna Nihat Doğan ve Ümit Karan da dahil oldu.

Bu sene büyük sürprizlerin yaşanacağı Survivor 2018 All Star'ın kadrosu belli oluyor. 10 Şubat 2018'de yayınlanmaya başlayacak Survivor 2018'de ünlüler takımı All Star olacak. All Star takımında, Survivor'da daha önce yarışan başarılı isimler yer alacak.