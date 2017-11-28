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Süperanneanne! 60’ından sona dj oldu

60 yaşından sonra dj olmaya karar veren Hürriyet Turnalı geçtiğimiz gece İstanbul’da bir mekanda sahne aldı.

Süperanneanne! 60’ından sona dj oldu

60 yaşından sonra dj olmaya karar veren Hürriyet Turnalı geçtiğimiz gece İstanbul’da bir mekanda sahne aldı.

28 Kasım 2017 Salı 23:31
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Süperanneanne! 60’ından sona dj oldu

 Her şey, Şubat ayında Hollanda’da yaşayan torunlarını ziyarete gittiğinde başladı ve Hürriyet Turnalı Türkiye’ye dj olarak döndü. Süperanneanne lakaplı Turnalı, Hollanda ziyaretinde tanıştığı dj’lerden ders alarak elektronik müziğe olan ilgisini profesyonelleştirdi. Çok yakında Big Mama adlı albümünü piyasaya çıkartmaya hazırlanan sıra dışı dj: “Bu şov dünyaca konuşulacak bir şov olacak! Hem eğleneceğiz hem de güleceğiz” dedi. Instagram’da süperanneanne2 hesabıyla gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 28.11.2017 23:37
Anahtar Kelimeler:
HollandaİstanbulHürriyetDJ
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