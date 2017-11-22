Sunucu Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirleyen şüpheli tutuklandı

Marmaris - Bozburun'da geçen 7 Kasım'da sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana'nın köpekleri 'Django' ve 'Pamuk' zehirlenerek öldürüldü. Tanem Sivar, Instagram hesabından 'Canımız gerçekten çok yanıyor, içimiz acıyor' paylaşımıyla üzüntüsünü duyurdu.

KÖPEKLERİ ÖLDÜREN KOMŞU TUTUKLANDI

Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan ardından tekrar gözaltına alınan çiftin komşuları K.Ü., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.