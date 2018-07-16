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STAR BİRİYLE AŞK YAŞAYAMAM

STAR BİRİYLE AŞK YAŞAYAMAM

16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:13
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STAR BİRİYLE AŞK YAŞAYAMAM

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

‘’HİPNOZ YAPARKEN ŞARKI YAPTIK’’

 

Özel hayatından toplumsal konulara kadar müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’nun birçok sorusuna yanıt veren Yılmaz Taner, ‘’Diplomalı müzisyenim, müzik öğretmenliği okudum. İki projedir Erdem Kınay ile çalışıyoruz. Kendisinin müzikal olarak hayranıyım. Sigarayı bırakmak için hipnoz yaparken söz ve müzik yazarı Murat Güneş ile tanıştım. O da uçak korkusu için terapi alıyordu. Kendisinden şarkı talep ettim. Bir saat sonra şarkım hazırdı.'' açıklamasını yaptı. 

 

‘’MUSTAFA SANDAL’IN TESİR ALTINDA ŞARKISINI ÇOK KISKANDIM’’

 

Müzik piyasasıyla ilgili sorulara da yanıt veren genç müzisyen Yılmaz Taner, 'Mustafa Sandal'ın Tesir Altında şarkısını çok kıskandım. Nihat Odabaşı'nın çektiği en güzel klipti. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu muazzam bir iş çıkarmıştı. Şarkıyı her şeyiyle kıskandım.'' yanıtını verirken ''Günümüz müzik piyasasındaki en büyük sorun ise 'Egoistlik' ve 'Sahte Pazar' cevabıyla sektördeki sahte tık alanların yarattığı sorunlara değindi. 

 

‘’STAR BİRİYLE AŞK YAŞAYAMAM, KISKANIRIM’’

 

Aşk hayatıyla ilgili gelen sorulara yanıt veren yakışıklı şarkıcı '' Aynı sektörde star bir isimle aşk yaşayamazdım, düşüncesi bile korkutuyor. Sürekli kavgalar ve kıskançlıklar olurdu. Müzik alanından biriyle, ünlü oyuncuyla vs. aşk yaşayamam, kıskançlıktan kafayı yerim'' cümlelerini kullandı.  

 

 

‘’SAHNELERE KORKARAK ÇIKIYORUZ, HER AN SİLAH PATLIYOR’’

''MURAT DALKILIÇ, BERKAY VE BEN ALBÜMÜ OLMAYAN ÜNLÜLERDİK''

 

Diplomalı müzisyen Yılmaz Taner, ''Öğrenciyken sahne alacağım diye üniversiteyi 7 yılda bitirdim. Ege bölgesinde Murat Dalkılıç, Berkay ve ben albümü olmayan ünlülerdik. Daha sonra İstanbul'a geldim. Bizim toplumumuz eğlenceyi seviyor ama eğlence kültürümüz çok düşük. İnsanlar eğlenme amaçlı geldikleri yerlerden eğlenerek çıkmalı. Ama biz artık 'Sahnedeyken başıma bir şey gelecek mi?' düşüncesiyle sahneye stresli bir şekilde çıkıyoruz. Toplumumuzda günde 10 tane kanalda elinde silah olan onlarca dizi var. Ufacık çocuklar da bunları izliyor. Sahnelere de yansıyor bu durum. Her an silah patlayacak diye korkarak sahneye çıkıyoruz'' cümleleriyle eğlence hayatında yaşanan zorlukların altını çizdi.

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Son Güncelleme: 16.07.2018 19:19
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