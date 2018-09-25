Sosyal medyadan üzgün smileyli yorum yapınca topluluktan kovuldu

İzmirli sanatçılar Ercan Taşdemir ve Cansu Kırca, 8 yıl boyunca bünyesinde bulundukları Kültür Bakanlığı’na bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Türk Dünyası ve Dans ve Müzik Topluluğu’ndan, iddiaya göre kişisel sebeplerden ötürü haksız şekilde uzaklaştırıldı. Sanatçı Ercan Taşdemir, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra yine toplulukta bulunan kardeşi sanatçı Erdinç Ersan Taşdemir, yazıya üzgün surat emojisi koydu. Bu durumun ardından kardeşi Erdinç Ersan Taşdemir de topluluktan uzaklaştırıldı.