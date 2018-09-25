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Sosyal medyadan üzgün smileyli yorum yapınca topluluktan kovuldu

İzmirli sanatçılar topluluktan kişisel sebeplerle atıldı, toplulukta bulunan kardeşi sosyal medyadan üzgün smilley kullanınca onu da uzaklaştırdılar.

Sosyal medyadan üzgün smileyli yorum yapınca topluluktan kovuldu

İzmirli sanatçılar topluluktan kişisel sebeplerle atıldı, toplulukta bulunan kardeşi sosyal medyadan üzgün smilley kullanınca onu da uzaklaştırdılar.

25 Eylül 2018 Salı 14:30
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Sosyal medyadan üzgün smileyli yorum yapınca topluluktan kovuldu

İzmirli sanatçılar Ercan Taşdemir ve Cansu Kırca, 8 yıl boyunca bünyesinde bulundukları Kültür Bakanlığı’na bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Türk Dünyası ve Dans ve Müzik Topluluğu’ndan, iddiaya göre kişisel sebeplerden ötürü haksız şekilde uzaklaştırıldı. Sanatçı Ercan Taşdemir, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra yine toplulukta bulunan kardeşi sanatçı Erdinç Ersan Taşdemir, yazıya üzgün surat emojisi koydu. Bu durumun ardından kardeşi Erdinç Ersan Taşdemir de topluluktan uzaklaştırıldı.

Sanatçı Ercan Taşdemir, başlarına gelen üzücü olay sebebiyle, sosyal medyadan açıklamada bulunurken, devlet büyüklerine de seslendi.

İşte Taşdemir'in o açıklamaları:

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Anahtar Kelimeler:
Ercan TaşdemirCansu Kırca
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