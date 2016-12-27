Güzelliği ve bakımlı olmasıyla birçok bayan hayranın ilgi noktası oldu.





Sevenlerine biblolar olarak hitap eden Liçina, her sabah "Beautiful ülkemin güzel insanları" diyerek uyanıyor ve snapchat de bu şekilde video paylaşıyor. Bu Sameti seven herkesin güne enerji ile başlamasına sebeb oluyor. Bu şekilde bircok hayranından dönüşler geliyor.







Daha önceki bircok haberde KEN DOLL e benzerliği ile ilgili ilgi çeken Samet Liçinadan iddalı bir açıklama geldi; Tüm Dünya Ken Doll e benzemek için ciddi operasyonlar geçiriyor. Ancak ben hiç bir operasyon geçirmedim herşeyim orjinal diyerek açıklama yaptı.









Bunun yanısıra Türkiye'nin birçok şehrinde Dj lik programı yapan Samet Liçina'yı canlı canlı izlemek isterseniz yaptığı paylaşımlarından takip edebilirsiniz.









Haber: Elif Günay

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