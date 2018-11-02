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Sıradışı Ses Cumali Özkaya Youtube’landı!

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız.

Sıradışı Ses Cumali Özkaya Youtube’landı!

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız.

02 Kasım 2018 Cuma 18:37
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Sıradışı Ses Cumali Özkaya Youtube’landı!

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Anadolu müziğinin fenomeni Cumali Özkaya kendi adını taşıyan Youtube kanalı ile müzik severler ile buluşmaya hazır.

Bir yandan yeni albüm çalışmalarını hızla devam ettiren Özkaya, sevenlerinden bir Youtube kanalı açması konusunda baskı olduğunu, bu konuya duyarsız kalamadıklarını ve bu yüzden bu kanaldan sevenleri için canlı performansını paylaşmak istediğini söyledi.

Yapımcısı Hasan Basri’nin girişimi ile son dönem teknolojik donanım ile özel bir stüdyo kuruldu ve Cumali Özkaya orkestrası ile birlikte çekimlere başladı. Özkaya, her hafta Cumartesi sevilen şarkıların ve türkülerin akustik versiyonları ile müzik severler ile buluşmaya hazır. 

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Anahtar Kelimeler:
Cumali ÖzkayaYoutube
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