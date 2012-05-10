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Shopping Fest'i Dubai'de tanıttılar

Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden, İstanbul Shopping Fest'in tanıtımı için Dubai'de basın toplantısı düzenledi

Shopping Fest'i Dubai'de tanıttılar

Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden, İstanbul Shopping Fest'in tanıtımı için Dubai'de basın toplantısı düzenledi

10 Mayıs 2012 Perşembe 12:26
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Shopping Fest'i Dubai'de tanıttılar
DUBAİ - Ortadoğu ve Arap ülkelerinde izlenme rekorları kıran ve Türkiye'nin tanıtımına önemli katkısı bulunan televizyon dizilerinin oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden, 9-29 Haziran'da yapılacak İstanbul Shopping Fest'in tanıtımı için Dubai'de basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Shopping Fest Genel Müdürü Füsün Sönmez, Dubai'nin dünyaca ünlü Downtown Otel'inde düzenlenen basın toplantısı öncesi, İstanbul'u ve bu yıl ikincisi düzenlenecek İstanbul Shopping Fest'in tanıtımını yaptı.
Tatlıtuğ ve Öden, Arap medyasının yoğun ilgi gösterdiği basın toplantısında soruları cevapladı.
Uzun yıllardan beri Dubai'ye geldiğini belirten Tatlıtuğ, Türk dizilerinin Ortadoğu'da ve Arapça konuşan ülkelerde gördüğü ilgi nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.
Ülke dışında tanınan oyuncular olarak Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak ve Türkiye'ye olan ilgiyi arttırmaktan büyük sevinç duyduğunu ifade eden Tatlıtuğ, popülaritesini Ortadoğu coğrafyasında kullanmak ve Türkiye'yi tanıtmaktan onurlandığını kaydetti.
Songül Öden de Ortadoğu halklarının Türk dizilerine olan yoğun ilgisinin kendisi ve Türkiye açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Kültürlerin tanıtılması ve kaynaştırılması misyonunu üstlendiklerini belirten Öden, "Ortadoğu coğrafyasında tanınmamız bizlere önemli sorumluluk yüklüyor, bu sorumluluk bilinciyle daha iyi projelerle izleyicilerimizin karşısına çıkmak istiyoruz, iyi bir senaryo olursa Arap ülkeleri yapımı sinema filminde rol almak isterim" dedi.
Tatlıtuğ da Ortadoğu'dan birçok sinema teklifi aldıklarını fakat senaryoyu beğenmedikleri için kabul etmediklerini belirterek, "Nereden nasıl geldiği önemli değil iyi senaryo olduğuna inandığım her projelerde oynamak isterim" dedi.
Tatlıtug ve Öden, Türkiye'yi merak eden ve ilgi duyan Ortadoğuluları İstanbul Shopping Fest'de davet etti.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 04:26
Anahtar Kelimeler:
Dubai
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