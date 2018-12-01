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Şeyda Erbaş - Vazgeçtim

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

Şeyda Erbaş - Vazgeçtim

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:47
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Şeyda Erbaş - Vazgeçtim

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU 

O Ses Türkiye Finalistlerinden, sahnelerinin güçlü sesi  Şeyda Erbaş yeni single çalışmasıyla dinleyicilerine yeniden merhaba dedi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Bölümü mezunu sanatçı, ülkemizin bir çok elit mekanında ve özel etkinliklerde sahne aldı. Reklam ve Dizi Filmi gibi çalışmalarda da bulunan sanatçı bir çok ünlü isimle farklı projelerde yer aldı.

2013 yılında Bahadır Tatlıöz’ün aranjörlüğünü yaptığı ile ‘’ GİDİYORUM ‘’  adlı single çalışmasından sonra, geçtiğimiz sene DJ Kenan Kasap ile ‘’ ABACUS ‘’ isimli single çalışmasını yayınladı.

O Ses Türkiye’de yorumladığı ‘’ Je Taime ‘’ ve ‘’ Sil Baştan ‘’ gibi şarkılar milyonlarca kez tıklanma alırken,sesi ve sahne hakimiyeti ile juri dahil herkes tarafından alkış aldı.

Yaklaşık 3 aylık bir stüdyo çalışması sonunda söz ve müziği kendisine ait, aranjörlüğünü Sertaç Ekiz’in hazırladığı ‘’ VAZGEÇTİM ‘’ adlı single çalışmasını tamamlayan sanatçı, Bora Melih’in yönetmenliğinde duygusal bir de klip hazırladı.

Sekiz Müzik Yapım etiketi ile tüm dijital platformlar dinleyebileceğiniz çalışma çok yakında müzik tv ve radyolarında da yayına girecek.

Şeyda Erbaş, yeni çalışması ‘’ VAZGEÇTİM ‘’ sonrasında sahne ve stüdyo çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Şeyda ErbaşVazgeçtim
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