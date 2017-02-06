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Sevgiler Projesi Geliyor

Günel Serdarkızı ve İskender Paydaş'ın yeni gözdesi Sevgiler projesi geliyor...  

Sevgiler Projesi Geliyor

Günel Serdarkızı ve İskender Paydaş'ın yeni gözdesi Sevgiler projesi geliyor...  

06 Şubat 2017 Pazartesi 12:53
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Sevgiler Projesi Geliyor

İSTANBUL - AZİZ KARATAŞ

Günel Serdarkızı ve İskender Paydaş'ın yeni gözdesi Sevgiler projesi geliyor...  

Yeni yıldız adayı Azeri sanatçı Naranna'nın müzik direktörlüğünü ünlü ikili üstlendi. Bestesi ve sözleri Günel Serdarkızı, aranjeri İskender Paydaş imzası taşıyan Sevgiler single çalışmasının klibi ünlü yönetmen Tamer Aydoğdu tarafından gerçekleştirilecek. 

Proje hem Türkiye hem de Azerbaycan ülkesinde yayınlanacaktır. PR menajer ve projenin Bakü ayağı ünlü gazeteci Şahin Cevatsoy'a mahsustur. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Günel Serdarkızıİskender PaydaşSevgiler Projesi
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