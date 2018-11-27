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SERTAÇ BALCI  “HAYATIMA HOŞ GELDİN”

Sertaç Balcı, dinlediğinizde tam bir aşk şarkısı diyeceğiniz, naif sözleriyle ruhunuza dokunacak bir şarkı “Hayatıma Hoş Geldin” i müzik severlerin beğenisine sundu.

SERTAÇ BALCI  “HAYATIMA HOŞ GELDİN”

Sertaç Balcı, dinlediğinizde tam bir aşk şarkısı diyeceğiniz, naif sözleriyle ruhunuza dokunacak bir şarkı “Hayatıma Hoş Geldin” i müzik severlerin beğenisine sundu.

27 Kasım 2018 Salı 11:09
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SERTAÇ BALCI  “HAYATIMA HOŞ GELDİN”

DİNÇER KARACALAR

 

Yıllardır beste yapan ve sahne aldığı mekanlarda oldukça sevilen Sertaç Balcı, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi  Ahmet Uncu’ya ait olan  “Hayatıma Hoş Geldin” i Kemal Yıldız yönetmenliğinde kliplendirdi. Ankara’da bir günde Vilayetler Evi ve Vivaldi Park Otel’de çekilen şarkının klibinde ise 5 yıl önce düğünlerinde sahne aldığı milli voleybolcu Hasan Yeşilbudak ve Duygu Yeşilbudak çifti yer aldı.

 

İstanbul Haliç Üniversitesini 1. olarak tamamlayan ve yüzü aşkın bestesi olan Sertaç Balcı, 21 yıldırda özel mekanlarda sahne almaya devam ediyor.

 

“Hayatıma Hoş Geldin” DMC etiketi ile dijital platformlarda!

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Anahtar Kelimeler:
Sertaç BalcıHayatıma Hoş GeldinşarkıMüzikAşk
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