Sertab Erener'den yeni proje

25 yıl içinde biriktirdiği şarkılarının akustik sunumlarını gerçekleştirecek olan Sertab Erener’in sesinin en yalın halini sergileyeceği “Sertab’ın Oda Müziği” projesi, Bursa, Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek.

Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un gerçekleştireceği “Sertab’ın Oda Müziği” projesinin düzenlemelerini Çağrı Sertel yaptı. Sanatçıya Piyanoda Çağrı Sertel, Kemanlarda Deniz İbrahimoğlu, Vugav Kurbanov; Viyolada Çağatay Şahin, Viyolonselde Yılmaz Bişer ve Kontrbasta Volkan Hürsever eşlik ediyor.





Haber: Elif Günay