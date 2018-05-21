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Serdar Ortaç Yaşlanmayan Şarkısıyla Geldi

Uzun yıllar bir çok ortak proje de bulunmuş, birbirinden başarılı işlere imza atan ünlü popçu SERDAR ORTAÇ ve Dj UĞUR KİRİK yine oldukça iddialı bir çalışmayla müzikseverlerin karşısına çıktılar.

Serdar Ortaç Yaşlanmayan Şarkısıyla Geldi

Uzun yıllar bir çok ortak proje de bulunmuş, birbirinden başarılı işlere imza atan ünlü popçu SERDAR ORTAÇ ve Dj UĞUR KİRİK yine oldukça iddialı bir çalışmayla müzikseverlerin karşısına çıktılar.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:45
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Serdar Ortaç Yaşlanmayan Şarkısıyla Geldi

 

İSTANBUL- SERDAR ORTAÇ’ın ‘Yaşlanmayan şarkım’ olarak tabir ettiği ‘’Yaz Günü’’ şarkısını başarılı Dj UĞUR KİRİK’in yaptığı yepyeni bir düzenleme ile coverlayan ikili şarkıyı geçtiğimiz günlerde Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde Twentyone clupte kliplendirdi. 30 kişilik teknik ekibin görev aldığı ‘Yaz Günü’ klibi 40 kişilik yardımcı oyuncu ve 8 kişilik profesyonel dansçı eşliğinde 15 saatte tamamlandı.

 Bu yazın en iddialı çalışmalarından biri olan, sözü ve müziği SERDAR ORTAÇ, düzenlemesi UĞUR KİRİK imzası taşıyan ‘Yaz Günü’ Emre Müzik etiketiyle tüm dijital platform ve müzik kanallarında!

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
Serdar OrtaçJ UĞUR KİRİK’Yaz Günü’’
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