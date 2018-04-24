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Semra'yı Terlettiler

Şevkat Yerimdar dizisinde 'Senem' karakterini canlandıran oyuncu Semra Güzel, Üniversite Medya Birliği'nin katkılarıyla Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen 'Summit' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Semra'yı Terlettiler

Şevkat Yerimdar dizisinde 'Senem' karakterini canlandıran oyuncu Semra Güzel, Üniversite Medya Birliği'nin katkılarıyla Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen 'Summit' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

24 Nisan 2018 Salı 14:24
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Semra'yı Terlettiler
İSTANBUL- Keyifli dakikaların yaşandığı söyleşide, bir öğrencinin; "Kıvanç Tatlıtuğ mu yoksa Burak Özçivit'i mi?" sorusu herkesi güldürdü.
"ALLAH SAHİBİNE BAĞIŞLASIN"
Soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, "Allah ikisini de sahibine bağışlasın ve mutlu etsin. Biri kara yağız delikanlı, diğeri boylu poslu güneş gibi delikanlı. Her ikisi de başladıkları oyunculuk yolculuğunda büyük değişim gösterdiler. Onlarla aynı proje yer almak, beni gururlandırır." ifadelerini kullandı.
Yaklaşık iki saat süren söyleşide, birçok soruyu cevaplayan ve etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Semra Güzel, yeni projelerinin de müjdesini verdi.
Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
SenemSemra GüzelŞevkat Yerimdar
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