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Semra Güzel’den kahraman Polislere özel program!

TRT Müzik’te yayınlanan ‘Bizim İçin Söyle’ programı yeni yayın döneminde güzel oyuncu Semra Güzel’in sunumuyla ekranlarda olacak.

Semra Güzel’den kahraman Polislere özel program!

TRT Müzik’te yayınlanan ‘Bizim İçin Söyle’ programı yeni yayın döneminde güzel oyuncu Semra Güzel’in sunumuyla ekranlarda olacak.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 12:31
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Semra Güzel’den kahraman Polislere özel program!

Güzel oyuncu program vesilesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun muhteşem güzelliklerine şahit olurken bu bölgede görev yapan kahraman polislerimizle program hazırlıyor.

Güzel’in sıcak sohbeti ve samimi üslubuyla gerçekleştirilen program aynı zamanda polislerimizin moral ve motivasyonuna katkıda bulunuyor. Ülkemizin güvenliği ve huzuru için fedakârca çalışan kahraman Polislerimiz görevlerini yaparken, müzikle olan bağlarını sevdiklerine şarkılar armağan ederek paylaşıyor. Yeni yayın döneminde ekrana gelecek olan programda oyuncu Semra Güzel, polislerimizin memleket özlemlerine ortak olurken onların ne kadar kutsal ve onurlu bir görev yaptıklarını da ekranlara taşıyacak.

Başarılı bir oyuncu olmanın yanında, son derece sempatik, eğlenceli ve doğallığı ile dikkatleri üzerine çeken Semra Güzel ve Yapımcısı ile Hakkâri İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu’nu makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
Semra GüzelPolislerElif Günay
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