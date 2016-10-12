Semih Öztürk için büyük izdiham

Banu Noyan organizasyonuyla fanlarıyla buluşan Semih Öztürk'e ilgi oldukça yoğundu. İmza gününün başlamasına saatler kala Capacity önünde uzun kuyruklar oluşturan hayranları, tezahüratlarla Semih Öztürk'ü bekledi.

Sevenleriyle ilk kez buluşan Semih Öztürk, sahneye çıktığında bini aşkın kişinin çığlıkları AVM'yi inletti. Hayranlarının soruları içtenlikle yanıtlayan Öztürk'e ilk gelen soru, "Beyin ameliyatı yapma iddian vardı, o ameliyatı kime yapmak isterdin" oldu. Öztürk soruya, "Biz zaten yapacağımızı yaptık. Biliyorsunuz ben oyunculuk eğitimi aldım ama cerrahlık da yaparız" yanıtını verdi.

Yarışmadaki rakiplerini de değerlendiren Semih, "En iyi oynayan kimdi" sorusuna "Serdar Ortaç buna çok güzel cevap vermişti zamanında, "binlerce dansöz var" diye... Oscarlık oyuncular vardı" diyerek yıldızının bir türlü barışmadığı isimlere taş attı.

"İkimizde kıskancız"

Ütopya yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kurretülayn Matur’ la ne zaman evleneceği merak konusu olan Öztürk, "Bu işler kısmet. İlişkimi çok konuşmak istemiyorum" dedi. Kıskanç bir insan olduğunu itiraf eden Semih Öztürk, "Birlikte olduğum insan da kıskanç, ben de kıskancım. Ben sevenlerime karşı da çok kıskancım. İnsan sevdiğini kıskanır" diyerek dedikodulara nokta koydu.

Yarışma programlarının en çok konuşulan ismi olmayı başaran Öztürk, "Yeni programlarda Türk televizyon tarihine kattıklarımızı da görüyoruz. Sizin sayenizde televizyon tarihinin en fazla konuşulan yarışmacısı olduğumu da biliyorum. Twitter'a girsin merak edenler, kaç milyon tweet atılmış, kaç sefer dünya gündemine girmişiz görürler. İçerde diye bir dizi başladı çok seviyorum. Beş saat dünya gündeminde kalmışlar ortalık sallandı ama biz de çok salladık" diyerek herkese meydan okudu.

"Her rolü oynayabilirim"

Survivor’ da talihsiz bir kaza yaşadıktan sonra parmağından ameliyat olan ve bu nedenle televizyonla ilgili projelerini ertelediğini söyleyen Öztürk, "Benim işim televizyon ama parmağımdan dolayı görüşmelere bile gidemedim. 2-3 ayım sürekli hastanede geçti. Yakında güzel şeyler olacak" sözleriyle hayranlarına müjde verdi. Ekranda her rolü oynayabileceğini ama en çok entrikalı rolleri sevdiğini belirten Semih Öztürk, "Eğitim aldığım için her rolü oynarım ama parlatabileceğim tarzda roller iyi olur. Dizilerde genelde entrika var, ihanet var, aşk var, intikam var. Çevremde ihaneti çok gördüğüm için iyi biliyorum" dedi.







Haber: Elif Günay