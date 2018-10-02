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Selçuk Kılıç Söz Dizisinde

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Selçuk Kılıç Söz Dizisinde

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

02 Ekim 2018 Salı 12:18
45 Okunma
Selçuk Kılıç Söz Dizisinde

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Dünya şampiyonu ünlü Kickboksçu ve Oyuncu Selçuk Kılıç Star TV de yayınlanan ve her hafta reyting rekorları kıran Söz dizisine dâhil oldu. 

İlk olarak Kurtlar vadisinde rol alan oyuncu doğduğu Amsterdam’da Acteur School Oyunculuk bölümünü bitirdikten sonra Türkiye’ye yerleşmiş ve oyunculuğa Türkiye’de devam etmiştir. Sırasıyla Kurtlar Vadisi, Hangimiz Sevmedik, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kırgın Çiçekler, Kertenkele ve Hayat Şarkısı’nda rol almıştır. Şimdilerde Star TV’de yayınlanan ve her hafta reyting rekorları kıran Söz dizisinin yeni sezonunda Selçuk Kılıç, Zeki karakterine can verecek. Selçuk Kılıç ‘Yeni sezonda Söz dizisinde heyecan ve gerilim hiç dinmeyecek. Ben de Zeki karakterine hayat vereceğim. Umarım hepimiz için güzel bir sezon olur. Şimdiden çok heyecanlıyım’ dedi.  

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk KılıçSöz
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