Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95091
ALTIN
236.755
DOLAR
6.1628
STERLİN
8.0249
EURO
7.0723
“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ
“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ
"Biz, gençlere inandık"
"Biz, gençlere inandık"
Lorun en tatlı hali
Lorun en tatlı hali
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"

SELÇUK KILIÇ başrol için el sıkıştı

Ünlü oyuncu yeni sinema filmi için başrol imzaladı...

SELÇUK KILIÇ başrol için el sıkıştı

Ünlü oyuncu yeni sinema filmi için başrol imzaladı...

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:37
0 Okunma
SELÇUK KILIÇ başrol için el sıkıştı

Geçtiğimiz günlerde Reyting rekorları kıran Star TV’nin sevilen dizisi Söz dizisi için kameralar karşısına geçen Ünlü Kickbox dünya şampiyonu sporcu ve oyuncu Selçuk Kılıç çekimlerine Ekim ayının sonunda başlanacak olan “Danapınar” komedi filmi için el sıkıştı. Filmin çekimleri Ankara’da bir köyde başlayacak. Volkan İskender’in yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğuna ise Adem Uğur geçecek. Hande Subaşı ve Ali Burak Ceylan ile başrolü paylaşacak olan Selçuk Kılıç “Münir” karakterine can verecek.

Haber : Aziz Karataş

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Star TV’nin Sevilen Dizisi SözSöz DizisiHande SubaşıAli Burak CeylanSelçuk Kılıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mert Özgüven’den yeni single
Mert Özgüven’den yeni single
Yüzbaşıydı doktor oldu
Yüzbaşıydı doktor oldu
Selçuk Kılıç Söz Dizisinde
Selçuk Kılıç Söz Dizisinde
Zeynep Köksaloğlu ile Berkay Tulpar evlendi
Zeynep Köksaloğlu ile Berkay Tulpar evlendi
Sosyal medyadan üzgün smileyli yorum yapınca topluluktan kovuldu
Sosyal medyadan üzgün smileyli yorum yapınca topluluktan kovuldu
ÜMİT KANTARCILAR geri dönüyor
ÜMİT KANTARCILAR geri dönüyor
Tolga Mendi’ye teklif yağıyor
Tolga Mendi’ye teklif yağıyor
Berdan Mardini yeni albümü için stüdyoya girdi
Berdan Mardini yeni albümü için stüdyoya girdi
Rock Müzikallerde Gripin’den Queen yorumu
Rock Müzikallerde Gripin’den Queen yorumu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ