SELÇUK KILIÇ başrol için el sıkıştı

Geçtiğimiz günlerde Reyting rekorları kıran Star TV’nin sevilen dizisi Söz dizisi için kameralar karşısına geçen Ünlü Kickbox dünya şampiyonu sporcu ve oyuncu Selçuk Kılıç çekimlerine Ekim ayının sonunda başlanacak olan “Danapınar” komedi filmi için el sıkıştı. Filmin çekimleri Ankara’da bir köyde başlayacak. Volkan İskender’in yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğuna ise Adem Uğur geçecek. Hande Subaşı ve Ali Burak Ceylan ile başrolü paylaşacak olan Selçuk Kılıç “Münir” karakterine can verecek.

Haber : Aziz Karataş