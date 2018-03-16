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Şarkıcı Bilal Sonses, yeni klip çalışmasından önce müzik yazarı Hakan Kanburoğlu'na konuk oldu.

Genç yaşta müzikle tanışıp, yaptığı ilk şarkıyı Youtube adlı dijital platforma yükleyerek şöhretin kapılarını çalan Bilal Sonses, ilk sosyal medya fenomeni olarak anıldığını açıkladı. İki Kelime adlı şarkıyı sosyal medyaya yüklemem benim için bu sektörün kapılarını aralayan bir gelişmeydi dedi.

Şarkıcı Bilal Sonses, yeni klip çalışmasından önce müzik yazarı Hakan Kanburoğlu'na konuk oldu.

Genç yaşta müzikle tanışıp, yaptığı ilk şarkıyı Youtube adlı dijital platforma yükleyerek şöhretin kapılarını çalan Bilal Sonses, ilk sosyal medya fenomeni olarak anıldığını açıkladı. İki Kelime adlı şarkıyı sosyal medyaya yüklemem benim için bu sektörün kapılarını aralayan bir gelişmeydi dedi.

16 Mart 2018 Cuma 18:51
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Şarkıcı Bilal Sonses, yeni klip çalışmasından önce müzik yazarı Hakan Kanburoğlu'na konuk oldu.

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

''SAHNE ÇALIŞMALARIMI AİLEMDEN GİZLEDİM''

Öpesim Var adlı şarkıyla 31 milyon izlenme oranına ulaşan Bilal Sonses, ''Hayalimde futbolcu olmak vardı ama müzik ağır bastı. Ailem müzik derslerimi engeller diye korktu ve ilk sahne çalışmalarımı onlardan sakladım. Haklı da çıktılar ama şimdi destekliyorlar bu kararımı.''

‘’BU SEKTÖRDE HALKA ULAŞMAK İÇİN SAMİMİYET ÇOK ÖNEMLİ’’ 

Sektörle ilgili konuşmalar yaparken hayatımın merkezinde müzik var diyen Bilal Sonses; ''Albümüme herkes destek verdi ama Samsun Demir ve Özden Bora'nın desteğini unutamam, bu sektörde samimiyet çok önemli bir şey. Halka ulaşırken de samimiyet ön planda olmalı. '' sözlerini söyledi.

‘’ÖĞRENCİ EVİNDE GİTAR ÇALARKEN YAPTIĞIM ŞARKILAR MİLYONLARA ULAŞTI’’

Maxi single çalışmasıyla ilgili açıklamalar yapan Bilal Sonses; ''Her şarkımın yeri bende ayrı ama Günahımı Aldın şarkısı beni çok etkiliyor. Öğrenci evinde gitar çalarken yaptığım şarkıydı şimdi milyonlara ulaştı, yeni klibimi bu şarkıya çekeceğim'' açıklamalarıyla ikinci klip müjdesini de verdi. 

''KEŞKE KAVUŞMASAYDIM DEDİĞİM AŞKLARIM OLDU''

Bilal Sonses kavuşamadığın bir aşk oldu mu sorusu ve aşk hayatıyla ilgili sorulara ise, '' Kavuştum ama keşke kavuşmasaydım dediğim aşklarım oldu. Keşkelerim hiç olmadı keşke yerine olmadıysa bir hayır vardır diyorum. İlişkilerimde 'Küçüğüm' gibi sözler söylemek daha samimi geliyor.'' cevabını verdi. 

Röportajın tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.yenicagri.com/hayatimin-merkezinde-muzik-var.html 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.03.2018 18:54
Anahtar Kelimeler:
şarkıcı Bilal SonsesHakan KanburoğluRöportajHaber
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