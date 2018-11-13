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Saplantılı aşklar için şarkı yaptı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Saplantılı aşklar için şarkı yaptı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

13 Kasım 2018 Salı 18:28
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Saplantılı aşklar için şarkı yaptı

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Arnavut Kaldırımı ile gönüllere taht kuran Demet Sağıroğlu, saplantılı aşk yaşayanlara gönderme yaparak ‘Sen Şimdi Aşk Diyeceksin’ adlı şarkı ile mesaj veriyor.

Duygu yüklü sesi ile Türk Pop Müziği'nin en eşsiz yorumcularından biri olan Demet Sağıroğlu, uzun zamandır özlemle beklenen slow şarkısı “SEN ŞİMDİ AŞK DİYECEKSİN” ile müzikseverlerle yeniden buluşuyor. 

Demet Sağıroğlu, yaz aylarında yayınladığı “Gipsy Jazz” türündeki şarkısı "Açık Çay" ın gördüğü ilginin ardından şimdi söz ve müziği Sadettin Dayıoğlu'na ait olan single’ı “SEN ŞİMDİ AŞK DİYECEKSİN” ile bu defa duygularımızı alt üst etmeye hazırlanıyor.

Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan single çalışmasının prodüktörlüğünü Hakan Eren üstlenirken, düzenlemede Feryin Kaya ve Burak Irmak imzası bulunuyor. Blue-Kit Stüdyolarında kaydedilen şarkının mix ve masteringi Özgür Yurtoğlu’na ait. Kapak fotoğrafı Fatih Öztürk tarafından çekilen single çalışmasının kapak tasarımı ise Özlem Semiz’in imzasını taşıyor. Demet Sağıroğlu, single’ın imaj fotoğrafları için ise Cem Talu’nun objektifine poz verdi. 

Demet Sağıroğlu’nun ‘Açık Çay’ isimli şarkısına çektiği video klip ile büyük beğeni toplayan Gökhan Özdemir yönetmenliğinde Autoplato stüdyolarında çekilen ‘Sen Şimdi Aşk Diyeceksin’ klibinde; kamera karşısına geçen Demet Sağıroğlu’na staylingiyle Zekiye Özer eşlik ederken, Tolga Osoy’ un usta sanat yönetmenliğinde dansçılar Osman Çevik ve Argun Sayın performansları ile dikkat çekiyor. Şarkının video klibi Ossi Müzik youtube kanalında ve tüm müzik kanallarında gösterimde.

Demet Sağıroğlu, yeni single çalışmasında; “SEN ŞİMDİ AŞK DİYECEKSİN” diyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Demet SağıroğluSen Şimdi Aşk Diyeceksin
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