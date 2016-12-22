PUMA Marka Elçisi ve Yaratıcı Direktörü Rihanna’nın FENTY PUMA by Rihanna koleksiyonu için tasarladığı Creeper, ayakkabıların oscar’ı olarak görülen Footwear News töreninde yılın ayakkabısı olarak seçildi. Bu yıl 30.’su gerçekleştirilen törende Rihanna bu ödülü alan ilk kadın olarak geceye damgasını vurdu.

Genç yaşına rağmen birçok başarıya imza atan Rihanna, siyah kadife eteği, uzun eldivenleri, şık takıları ve ve Creeper’ları ile tamamladığı tarzı ile gecenin ilgi odağı oldu.

Rihanna, ödül töreni sonrasında: “Bu ödül benim için çok önemli, bu ödülü alan ilk kadın olmak gerçekten de gurur verici. FENTY PUMA koleksiyonumun ilk parçası olarak seçtiğim Creeper benim de en favori ayakkabılarım arasında yer alıyor. Beni bu ödüle layık gören ve bu süreçte destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Törene katılan PUMA Kuzey Amerika Başkanı Jay Piccola, Rihanna ile gurur duyduklarını, onun gibi bir isim ile çalışmanın kendileri için büyük şans olduğunu paylaştı.

Rihanna’nın kreatif önderliğinde hazırlanan FENTY PUMA by Rihanna koleksiyonunun ilk parçası olan Creeper, PUMA’dan aldığı ilhama kişisel dokunuşunu ve yaratıcılığını da ekliyor.









Haber: Elif Günay

AA