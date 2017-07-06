Podyumdan sahneye transfer

İSTANBUL- Müzikte kendisi gibi mankenlikten gelen ve yıllarca fan’ı olduğu başarılı sanatçı Demet Akalın’ı rol model aldığını belirten Nevin, “Şarkı söylemek çocukluğumdan beri yapmaktan keyif aldığım ve benimle çok özdeş bir kavram. Bir Demet Akalın olamam belki ama onun bizler için çizdiği yolda emin adımlarla ilerlemeye kararlıyım” dedi.

Torunlar Ajans etiketiyle digital platformlarda yerini alan ‘Kiralık Aşk’ adlı şarkının sözü, müziği ve aranjesi de Çağrı Telkıvıran imzasını taşıyor. Nevin, şarkısını “Ayrılık sonrası her genç kızın sevgilisine söyleyebileceği derin ve anlamlı sözler, harika melodilerle dinleyiciye sunuldu” diye tanımladı. Single’ın video klibinin yönetmen koltuğunda ise Erkan Nas oturdu. Ağva’da yaklaşık 20 saat süren çekimlerle ortaya çıkan klipte, Nevin’in giydiği birbirinden şık kostümler de styling’ini yapan Esra Arıcı’nın imzasını taşıyor.

Haber: Elif Günay