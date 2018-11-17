‘Pınar Tartan’ FAVORİ

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

18 Kasım akşamı Çin de yapılacak olan 30. Miss Model of the World” yarışmaşmasında Türkiye adına yarışan Pınar Tartan’ın 60 yarışmacı içinde favori gösteriliyor.

Bu yıl 30.’su yapılan Miss Model of the Word yarışması Çin’de gerçekleşiyor. 60 değişik ülkenin genç ve güzel kızlarının yarışacağı yarışmada heyecan dorukta. 18 kasım akşamı yapılacak olan yarışmada Türkiye’yi temsil eden Pınar Tartan’dan kraliçelik bekliyoruz.

Eskiden ülkemizde televizyonlarda canlı olarak yayınlanan ve büyük bir heyecanla seyredilen güzellik yarışmaları artık eski ilgiyi görmezken, Çin’de yapılan bu tip yarışmaların halktan çok yoğun bir ilgi görmesi, Çin’in en büyük Tv kanallarında canlı olarak yer alması, devlet ve ilgili bakanlıklar tarafından desteklenmesi ve Çin markalarının sponsor olmak için birbiriyle yarışması dolayısı ile organizatörlerin bu yarışmaların finallerini Çinde gerçekleştirmesinin en büyük sebebi sayılıyor. Yarışmanın organizasyon kurulunda bulunan ‘Barbaros Yüksel’ sosyal medya aracılığı ile yaptığı paylaşımda burada heyecan çok fazla, Pınar Tartan yarışmanın en önemli favorilerinden biri, bu yıl kraliçelik tacına çok yakınız diye yazarak, yarışmanın en önemli favorisinin Türk güzeli olduğu müjdesini verdi.