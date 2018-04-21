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Pınar Soykan’dan yepyeni bir single: YIKILMAM

“Mesela” şarkısıyla kış aylarına damga vuran Pınar Soykan, 2018 yazını yeni single’ıyla karşılıyor. Soykan’ın uzun bir araştırma sonucu yüzlerce beste arasından seçtiği “Yıkılmam”, müzik listelerini altüst edecek.

Pınar Soykan’dan yepyeni bir single: YIKILMAM

“Mesela” şarkısıyla kış aylarına damga vuran Pınar Soykan, 2018 yazını yeni single’ıyla karşılıyor. Soykan’ın uzun bir araştırma sonucu yüzlerce beste arasından seçtiği “Yıkılmam”, müzik listelerini altüst edecek.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:14
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Pınar Soykan’dan yepyeni bir single: YIKILMAM

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Pınar Soykan, geçtiğimiz ocak ayında kendi firması Soykan Prodüksiyon’dan çıkardığı “Mesela” adlı single’la kış aylarına damga vurdu. Listelerde üst sıralara tırmanan “Mesela”, gece kulüplerinin favori şarkıları arasına girdi. Çok sayıda müziksever de bu şarkıyla kendi videolarını hazırlayıp sosyal medyada paylaştı.

SEVENLERİ YENİ ŞARKI İSTEDİ

“Mesela”nın yakaladığı büyük başarı üzerine sevenleri Pınar Soykan’dan yeni şarkılar talep etmeye başladı. Ünlü sanatçı da beklentileri karşılayacak bir single hazırlamak için hemen kolları sıvadı. Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden de destek alan Soykan, tam 2 ay boyunca yüzlerce besteyi titizlikle inceledi. Ve sonunda aradığı eseri buldu.

BU YAZIN ŞARKISI OLACAK

Yeni single’ı için söz ve müziği Kerem Güneş’e ait “Yıkılmam”da karar kılan Pınar Soykan, çok beğendiği ve herkesten sır gibi sakladığı şarkının aranjesini Toylan Kaya’ya emanet etti. Single projesinin danışmanlığını ise Murat Alkan üstlendi. Soykan, “Bu yazın şarkısı olacak” dediği parça için önümüzdeki günlerde stüdyoya girecek. Ünlü sanatçı, müzik listelerini altüst edecek yeni single’ını Soykan Prodüksiyon etiketiyle yayınladıktan hemen sonra da sevenleriyle bir araya gelecek. Soykan hem yurtiçinde çeşitli şehirlerde hem de yurtdışında konserler verecek.

Haber: Dilek Köroğlu

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Anahtar Kelimeler:
Pınar SoykanSoykan Prodüksiyon
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