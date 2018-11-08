Pınar Soykan’dan alkışlanacak projeler

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan şu sıralar yoğun bir tempo içinde. Bir yandan kasım sonunda yayınlayacağı yeni single’ı üzerinde çalışan sanatçı, bir yandan da küçük çocuklar ve sokak hayvanlarına yönelik yardım projeleri hazırlıyor.



“Yıkılmam” şarkısıyla yaz aylarına damgasını vuran Pınar Soykan, yine müzik listelerini sallayacak bir single hazırlığında. Soykan, bir süredir üzerinde çalıştığı single’ı kasım ayı sonunda sevenleriyle buluşturacak. Ünlü sanatçı, kendi şirketi Soykan Prodüksiyon’dan çıkaracağı single’ın hazırlıklarında son aşamaya geldi. Soykan, çalışmanın kapak fotoğrafları için geçtiğimiz günlerde Belgrad Ormanı’nda objektif karşısına geçti. Güzel şarkıcının fotoğraflarını ise Safa Gülsoy çekti.



ÇOCUKLAR VE HAYVANLAR İÇİN KOLLARI SIVADI



Müzik çalışmalarına birbirinden iddialı şarkılarla devam eden Pınar Soykan, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle de takdir topluyor. Ünlü sanatçı şimdilerde küçük çocuklar ve sokak hayvanlarına yönelik iki proje üzerinde çalışıyor. Soykan, dört ayaklı dostlarımızla ilgili projesi kapsamında resoranlarda artan yemekleri bir araçla toplatıp dışarıda yaşayan hayvanlara ulaştıracak. Ayrıca barınaklara mama yardımında bulunacak. Sanatçı Doğu’daki anaokullarına da araç gereç yardımı yapacak. Konuyla ilgili kurum ve kişilerle bağlantıya geçerek projesine destek sağlayan Pınar Soykan, sosyal medya hesapları aracılığıyla sevenlerine de seslendi, onları ihtiyaç sahibi miniklere yardım yapmaya davet etti.