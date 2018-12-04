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Pınar Soykan’dan alkışlanacak hareket

Yeni single’ını sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Pınar Soykan, yoğun temposu içinde yardım projelerini de aksatmıyor. Ünlü sanatçı son olarak sosyal medya üzerinden gelen yardım çağrısına yanıt verdi, Diyarbakır’daki bir anaokulunun ihtiyaçlarını karşıladı.

Pınar Soykan’dan alkışlanacak hareket

Yeni single’ını sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Pınar Soykan, yoğun temposu içinde yardım projelerini de aksatmıyor. Ünlü sanatçı son olarak sosyal medya üzerinden gelen yardım çağrısına yanıt verdi, Diyarbakır’daki bir anaokulunun ihtiyaçlarını karşıladı.

04 Aralık 2018 Salı 10:35
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Pınar Soykan’dan alkışlanacak hareket

DİNÇER KARACALAR

Müzik çalışmalarına birbirinden iddialı şarkılarla devam eden ve şu sıralar yeni single’ı üzerinde çalışan Pınar Soykan, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle de takdir topluyor. Küçük çocuklar ve sokak hayvanlarına yönelik projeler hayata geçiren ünlü sanatçı, sosyal medya üzerinden aldığı yardım çağrısını da karşılıksız bırakmadı, İstanbul’dan Diyarbakır’a yardım eli uzattı.


ÖNCE ÖĞRETMENE ULAŞTI
Diyarbakır’ın Güzel Köyü’nde bulunan Güzel İlkokulu’na bağlı anaokulunda birtakım eksikler olduğunu öğrenen Pınar Soykan, ilk olarak okulda görev yapan öğretmene ulaştı ve yardıma ihtiyaç duyulduğunu teyit ettirdi. Ardından hiç vakit kaybetmeden kolları sıvadı, minik öğrenciler için gereken malzemeleri alarak bizzat koliledi ve okula gönderdi. 


“ZİYARETE GİDECEĞİM”
Pınar Soykan, Türkiye’nin geleceği olan minik öğrencilerin eğitimine katkıda bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi: “Bana sosyal medya hesabımdan ulaştılar. Hemen araştırmaya başladım, çünkü bazen bu durumu kötüye kullananlar, iyi niyetimizi suistimal edenler olabiliyor. Anaokulunun öğretmeni Fatmagül Hanım’la bizzat görüştüm, kendisinden bir ihtiyaç listesi istedim. Listedeki malzemeleri hemen temin ettim, hepsini evimde paketledim. Kolileri hazırlarken o kadar mutlu oldum ki, ben bu duyguları hissediyorsam kim bilir çocuklar nasıl sevinecek.” Sanatçı, yardımda bulunduğu okulu yakında ziyaret de edecek: “Fatmagül Hanım okula davet etti, yoğunluktan gidemedim. Ama ilk fırsatta gideceğim. Böyle güzel yardım projelerine de elimden geldiğince devam edeceğim.”


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Son Güncelleme: 04.12.2018 10:52
Anahtar Kelimeler:
MüzikSosyal MedyaMüzik PiyasasıPınar SoykanYENİ SİNGLE
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